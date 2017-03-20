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WhatsApp'ın bilmeniz gereken 5 özelliği

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WhatsApp'ın bilmeniz gereken 5 özelliği
Popüler mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması WhatsApp, son zamanlarda kullanıcılarına sunduğu yeni güncellemelerle dikkat çekiyor. İşte kullanıcıların sıkça kullanmaya başladığı 5 yeni WhatsApp özelliği...

WhatsApp, uzun süre sadece ücretsiz mesajlaşma uygulaması olarak kullanılmış ve Facebook tarafından 19 milyar dolar gibi rekor bir ücret ödenerek 2014'te satın alınmıştı.

 

Bu satın alma sonrası popüler uygulama oldukça renklendi ve hemen her gün yeni bir güncellemeyle diğer sosyal medya uygulamalarının da tahtını sallamaya başladı.

İşte kullanıcıların sıkça kullanmaya başladığı 5 yeni WhatsApp özelliği...

 

1- Hikaye özelliği WhatsApp'ta: Hali hazırda SnapChat veya Instagram kullanıcılarının sıklıkla kullandığı 'Stories' özelliği artık WhatsApp'ta. Bu özellik ile tüm arkadaşlarınızla görsel bir mesaj paylaşıp video, GIF veya fotoğrafın üzerine yazı yazabiliyorsunuz. 24 saat sonra silinen paylaşımınız kişi listenizdeki herkese görünüyor.

 

2- Güvenliği Arttıran İki Adımlı Oturum Açma: Güvenliği ön planda tutanların WhatsApp hesabını daha da sağlama almak için bu yolu izlemeleri gerekiyor. Bu işlem için şu yolu izleyin: Ayarlar > Hesap > İki adımlı doğrulama. Ekrandaki talimatları izleyerek bir güvenlik kodu seçin her defasında sorulmayan güvenlik kodunu aktifleştirin.

 

3- WhatsApp'ta GIF ekleyip paylaşın: Hemen hemen bütün sosyal ağlarda kullanılan GIF özelliği kısa bir süre önce WhatsApp`a geldi. Emoji simgesine, ardından GIF düğmesine dokunun ve bu özelliği rahatça kullanmaya başlayın.

 

4- Android'e sunulan çevrimiçi mesajlaşma artık iPhone`da Android kullanıcılarının uzun süreden beri rahatlıkla kullandığı çevrimiçi mesajlaşma keyfini artık iPhone sahipleri de kullanabilecek. Artık iPhone sahipleri de çevrimdışıyken mesaj yazabiliyor ve internet bağlantısı sağlandığında mesajlarını otomatik olarak iletebiliyorlar.

 

5- Artık daha çok fotoğraf paylaşabileceksiniz Popüler uygulama WhatsApp'ta önceden sadece 10 fotoğraf gönderebilirken şimdi, tek seferde 30 fotoğraf gönderebileceksiniz.

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