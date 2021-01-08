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Whatsapp’ın Onaylatmak İstediği Yeni Gizlilik Sözleşmesinde Neler Yer Alıyor?

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WhatsApp'ın değiştirdiği gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımına dair değişiklikler dünden itibaren kullanıcıların karşısına bir onay penceresi olarak çıkmaya başladı. Peki bu gizlilik sözleşmesiyle neler değişecek, onaylamayanları nasıl etkileyecek?
Whatsapp’ın Onaylatmak İstediği Yeni Gizlilik Sözleşmesinde Neler Yer Alıyor?

Dünden beri sosyal medyanın gündeminde yer alan WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi onay ekranı birçok kişi tarafından hiç fark edilmedi. Ekrana gelen uyarıyı dalgınlıkla onaylayan ya da iptal eden kullanıcılar şimdi ne olacağını merak ediyor.

BİRÇOK KİŞİ FARK ETMEDEN ONAYLIYOR YA DA REDDEDİYOR

WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesine dair onay ekranı karşınıza çıktığında iki seçeneğiniz bulunuyor, onaylamak ya da sonra onaylamak. Onay vermediğiniz takdirde belirli bir tarihten sonra WhatsApp uygulamanızı kullanamayacaksınız. Onay vermeyenler için bir süre sonra tekrar sözleşme ekranının belireceği tahmin ediliyor.

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WHATSAPP’DA KONUŞTUĞUNUZ KONULARI REKLAM OLARAK FARKLI PROGRAMLARDA GÖREBİLECEKSİNİZ

WhatsApp daha önce otomatik olarak uygulamaya giriş bilgileri, grup bilgileri ve profil fotolarını, ayrıca telefon, iletişim ve konum bilgilerini sakladığını açıklamıştı.

WhatsApp, blog paylaşımlarında Facebook ile veri paylaşımının içeriğin kişiye göre şekillendirilmesi ve örneğin o kişinin ilgileneceği reklamların görünmesi, ayrıca Facebook üzerinden alışverişte ödeme yaptıkları hesabı WhatsApp’ta da kullanabilmek gibi faydaları olacağını söyleyerek yeni kurallarını savundu.

8 Şubat’ta yürürlüğe girecek olan yeni kuralları kabul etmek istemeyenler ise iletişim platformunu kullanamayacaklar.

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