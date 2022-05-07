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WhatsApp’ta 3 yeni özellik

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Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, internet sitesinden üç yeni özelliğini duyurdu.
WhatsApp’ta 3 yeni özellik

WhatsApp, blog sayfası üzerinden yeni özellikleriyle ilgili detaylı açıklama paylaştı. Açıklamada şöyle denildi:

* WhatsApp Toplulukları vizyonumuzla geçtiğimiz ay duyurduğumuz gibi, şu anda kuruluşlar, işletmeler ve birbirine sıkı sıkıya bağlı diğer grupların güvenli bir şekilde iletişim kurmaları ve işlerini WhatsApp’ta halletmeleri için özellikler geliştiriyoruz. Şimdiye kadar aldığımız geri bildirimler çok olumluydu ve daha birçok yeni özelliği insanların kullanımına sunmak için sabırsızlanıyoruz.

İFADELER

* Emoji ifadelerinin artık uygulamanın en son sürümünde mevcut olduğunu paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. İfadeler eğlenceli ve hızlıdır, aynı zamanda gruplardaki aşırı yükü de azaltır. Gelecekte daha da geniş bir ifade yelpazesi ekleyerek ifadeleri geliştirmeye devam edeceğiz.

2 GB DOSYA PAYLAŞIMI

* Buna ek olarak, artık WhatsApp’tan boyutu 2 GB’a kadar olan dosyaları uçtan uca şifreleme özelliğiyle korunmuş olarak tek seferde gönderebilirsiniz. Daha önceki 100 MB limitine göre bu artışın küçük işletmeler ve okul grupları arasındaki işbirliği için yararlı olacağını düşünüyoruz. Daha büyük dosyalar için WiFi kullanmanızı öneriyoruz ve yükleme veya indirme sırasında aktarma işleminizin ne kadar süreceğini size bildirmek için bir sayaç görüntüleyeceğiz.

512 KİŞİLİK GRUPLAR

* Sürekli olarak aldığımız en önemli taleplerden biri, bir sohbete daha fazla kişi ekleme seçeneği oldu. Bu nedenle şimdi bir gruba 512 kişi ekleme özelliğini aşamalı olarak kullanıma sunuyoruz. Özel, güvenli ve emniyetli topluluklar oluşturmak emek ister. Bu iyileştirmelerin insanların ve grupların birbirine yakın kalmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz.

* Kullanıcıların bu güncellemeleri beğeneceğini umuyor ve yıl boyunca daha fazlasını paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

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