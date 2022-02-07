WhatsApp’ta Engellendiğinizi Nasıl Anlarsınız?

Neredeyse tüm dünyada bir haberleşme uygulaması olan WhatsApp, mesajlaşmanın yanında birçok özellik sunuyor. Kişilerinizle mesajlaşabildiğiniz gibi sesli ya da görüntülü arama yapabiliyor, kişilerinizle hikayeler paylaşabiliyorsunuz. Tüm bunlarla birlikte birçok uygulamada olduğu gibi Whatsapp üzerinde de kişi engelleyebiliyorsunuz. Peki, biri tarafından engellenip engellenmediğinizi biliyor musunuz? İşte Whatsapp’ta engellendiğini anlama yöntemleri…

ENGELLENİNCE NE OLUR?

Öncelikle birinin sizi engelleyip engellemediğini anlamanın temel noktası uygulama üzerinde “engelleme” işleminin nasıl yapıldığını bilmek. Biri sizi engellediğinde Whatsapp şunları yapmanıza izin vermemeye başlıyor:

- Kişinin son görülmesini göremezsiniz.

- Whatsapp’ta çevrim içi olduğunu göremezsiniz.

- Profil fotoğrafına erişemezsiniz, fotoğraf değişikliğini göremezsiniz.

- Kişinin “hakkımda” kısmını göremezsiniz.

- Gönderdiğiniz mesajlar sizi engelleyen kişiye iletilmez.

- Sizi engelleyen kişiye sesli ya da görüntülü görüşme davetinde bulunamazsınız.

- Kişinin “durum” kısmında paylaştığı hikayeleri göremezsiniz.

Bu noktada belirtilmesi gereken en önemli şey; sizi engelleyen kişinin yukarıda belirtilen bilgilerine siz nasıl ulaşamıyorsanız o da sizin bilgilerinize ulaşamaz. Sizi engelleyen kişiyi sizin de engellemenize gerek kalmadan Whatsapp, karşılıklı olarak sohbet bağlarınızı koparır ve size ait olan bilgilere de karşı tarafın erişmesini engeller.

NASIL ANLAŞILIR?

Whatsapp’ta engellememiş olsanız bile kişi profil fotoğrafını kaldırmış, numaranızı rehberinden silmiş ya da son görülmesini kapatmış olabilir. Peki, bunu nasıl ayırt edeceksiniz? Burada çevrim içi özelliği size yardımcı olabilir. Kişi, sizi engellese de çevrimiçi bilgisini herhangi birine kapatamaz. Ancak sizi engellediyse çevrim içi bilgisi sizinle paylaşılmaz. Engellendiğinizi anlamak için şunları yapabilirsiniz:

- Ara ara sizi engellediğini düşündüğünüz kişinin sohbetinden çevrimiçi görünüp görünmediğini kontrol edebilirsiniz.

- Profil fotoğrafını ve durum bilgisini kontrol edebilirsiniz.

- Daha öncesinde “hakkımda” kısmında bir şey yazıyorsa hala orada olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

- Kişinin numarasını başka bir telefonda rehbere kaydedip oradan da bilgilerinin gözüküp gözükmediğini kontrol edebilirsiniz.

- Yanınızda olan birini deneme amaçlı engelleyip onda profilinizin nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.

ENGEL KALDIRILINCA MESAJLAR GELİR Mİ / GİDER Mİ?

Engel süresi boyunca karşılıklı olarak mesajlar görülmez. Engel durumundayken karşı tarafa mesaj göndermeye devam edebilirsiniz ancak bu durumda mesajlarınızın iletilmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Peki, engeliniz kalkınca attığınız mesajlar karşı tarafa ulaşır mı?

Engel sürecinde attığınız mesajlar karşı tarafa gitmediği gibi engel kalkınca da öncesinde attığınız mesajlar iletilmez. Yani mesajlarınız tıpkı engel sürecinde olduğu gibi "tek tik" işaretli olarak kalır ve sadece siz görebilirsiniz. Eğer mesajınızın okunmasını istiyorsanız bu durumda mesajınızı kopyalayıp engelin ardından tekrar gönderebilirsiniz.

ENGELLEDİĞİM KİŞİYLE AYNI GRUPTAYSAM NE OLUR?

Whatsapp engel durumunda kişiyle olan tüm özel sohbet bağlarınızı kesse de grup için aynı şey geçerli değil. Eğer engellediğiniz kişiyle öncesinde aynı grupta bulunuyorsanız ya da engel sonrasında aynı gruba alındıysanız grup içerisinde onun mesajlarını görebilirsiniz. O da sizin mesajlarınızı okuyabilir.

Birçok kullanıcı bu durumdan şikayetçi olsa da konuyla ilgili henüz bir düzenleme gelmedi. Sizin engellediğiniz ya da sizi engelleyen kişiyle aynı grupta olmanız mümkün.