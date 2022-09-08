WhatsApp'ta numara gizleme dönemi başlıyor! Gizli numaralara hazır olun

Sosyal mesajlaşma ağı olan WhatsApp iki yeni özellik getirmeye hazırlanıyor. En çok tercih edilen sosyal medya araçlarından olan WhatsApp, yeni çalışmasıyla dikkat çekti.

Numara gizleme özelliği ile ilgili detaylar ortaya çıkarken diğer özellik ise sohbet anketi oldu. İlgi çeken bu özellik sayesinde artık işletme hesapları üzerinden yapılan alışverişlerde kullanıcıların karşı tarafa numarası görünmeden iletişim kurması mümkün olacak. Peki, WhatsApp numara gizleme nasıl yapılır? İşte numara gizleme özelliğin detayları…

Tüm dünya genelinde en popüler mesajlaşma ağlarından biri olan WhatsApp, çeşitli güncellemelerle kendisinden söz ettiriyor. Yapılan yeniliklerle iyileştirmelerde bulunan WhatsApp yeni özelliğini test etmeye başladı. Kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak isteyen WhatsApp iki yeni özelliğini kullanıma sürdü. Alınan son bilgilere göre uygulamaya numara gizleme seçeneği eklenecek.

WHATSAPP'TA NUMARA GİZLEME ÖZELLİĞİ!

WhatsApp ile ilgili güncellemeleri paylaşan WABetaInfo'nun haberine göre; WhatsApp Desktop sürümüne gelen beta güncellemesinde numara gizleme özelliği olacağı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde kullanıcıların işletme hesapları ile iletişim kurarken numaralarını gizleyebileceği ifade edilmişti.

Beta testindeki ekran görüntüleri numara gizleme özelliğinin nasıl çalışacağı hakkında bilgi verdi. Ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere kullanıcılar işletme hesabıyla iletişim kurarken numaralarının karşı tarafa görünüp görünmediğini öğrenebilecek.

WhatsApp Beta'nın Desktop sürümünde görülen bu özelliğin önümüzdeki günlerde tüm platformlara geleceği tahmin ediliyor. Henüz geliştirilme aşamasında olan numara gizleme özelliğinin resmi olarak çıkacağı tarih bilinmiyor.

BİR DİĞER ÖZELLİK ANKET SOHBETİ

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bir başka özellik ise anket sohbeti. WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre; WhatsApp, ürünler, yeni özellikler ve diğer konular hakkında geri bildirimde bulunulması amacıyla kullanıcılara anket sunacak. Kullanıcılar anket sohbetlerini kapatabilme seçeneğine sahip olacak.

Anketlerde verilen yanıtlar kullanıcıların deneyimini hiçbir şekilde etkilenmezken şirket geri bildirimlere göre uygulamada iyileştirmeler yapacak. Bu sohbet anketi kullanıcılara WhatsApp'ın resmi profili üzerinden gönderilecek.

WHATSAPP'TA NUMARA GİZLEME NASIL YAPILIR?

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, sohbet bilgileri içinde, telefon numaramızın işletme tarafından görülüp görülmediğini öğrenmemizi sağlayan yeni bir seçenek olacak.