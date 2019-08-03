  • BIST 99.679
  • Altın 257,559
  • Dolar 5,5481
  • Euro 6,1647
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

WhatsApp'ta paylaşılan bu link'e sakın tıklamayın!

»
Siber güvenlik uzmanları popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit etti.
WhatsApp'ta paylaşılan bu link'e sakın tıklamayın!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil bir dolandırıcılık yöntemi ile gündemde. 

Zira Siber güvenlik uzmanları popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit etti.  

Siber dolandırıcılar WhatsApp uygulamasının yıl dönümünü kutlamak amacıyla 1000 GB internet hediye edeceğini belirterek kullanıcıları kandırmaya çalışıyor. 

Uzmanlar WhatsApp'ın böyle bir kampanyası bulunmadığının altını çiziyor ve bu link'e tıklayan kullanıcıların cihazlarını hacker'lara karşı korumasız hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Telefonlar bizi neden mahvediyor? Beynimiz mutlulukla zevkin farkını biliyor01 Ağustos 2019 Perşembe 20:10
  • İsmini Mars’a Gönderen 8 Milyon Kişinin 2,5 Milyonu Türk31 Temmuz 2019 Çarşamba 21:15
  • Dünyanın en güçlü yapıştırıcısı: 17.2 tonluk kamyonu havada tuttu31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:27
  • Huawei yılın ilk yarısında gelirini yüzde 23 artırdı30 Temmuz 2019 Salı 15:48
  • Sony'den Dünyanın İlk Giyilebilir Kliması: The Reon Pocket (Video)29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:00
  • Şarj aletlerine dikkat! Uyurken bu hale geldi29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:00
  • Nasıl izlendiğimizi öğrenmek istiyorsanız mutlaka bu belgeseli izleyin27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:00
  • Facebook Messenger Lite son derece büyük bir tasarruf sağlıyor27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:53
  • En çok satan iPhone modeli belli oldu24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
  • Forbes: FaceApp uygulaması 10 günde 1 milyon dolar ciro yaptı24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti