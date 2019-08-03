WhatsApp'ta paylaşılan bu link'e sakın tıklamayın!

Siber güvenlik uzmanları popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit etti.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil bir dolandırıcılık yöntemi ile gündemde.

Zira Siber güvenlik uzmanları popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit etti.

Siber dolandırıcılar WhatsApp uygulamasının yıl dönümünü kutlamak amacıyla 1000 GB internet hediye edeceğini belirterek kullanıcıları kandırmaya çalışıyor.

Uzmanlar WhatsApp'ın böyle bir kampanyası bulunmadığının altını çiziyor ve bu link'e tıklayan kullanıcıların cihazlarını hacker'lara karşı korumasız hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.