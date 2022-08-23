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WhatsApp'ta silinen mesajı kurtarma dönemi

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WhatsApp'ın beta sürümünde ortaya çıkan özellik, yanlışlıkla silinen mesajların geri yüklenebildiğini gösteriyor.
WhatsApp'ta silinen mesajı kurtarma dönemi

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

"Bir kez görüntüle" veya "süreli mesaj" özelliği kullanılarak gönderilen mesajlarda ekran görüntüsünü almayı yasaklayacak şirket, şimdi de silinen mesajları kurtarmaya izin verecek.

WhatsApp'ta silinen mesajı kurtarma dönemi

Yeni WhatsApp özelliklerini herkesten önce deneyimleyen WABetaInfo ekibi, WhatsApp Android uygulamasının 2.22.18.13 sürümünde özelliği ortaya çıkardı.

Kullanıcıların yanlışlıkla sildikleri mesajı geri almalarına izin verecek özellik, şu anda az sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor. Önümüzdeki hafta, daha fazla kullanıcının beta programına dahil edilmesi planlanıyor.

Yanlışlıkla silinen bir mesajın altında artık bir geri al düğmesi görüntüleniyor. Ancak silinen mesajı kurtarabilmek için yalnızca birkaç saniye veriliyor. Özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

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