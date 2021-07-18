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WhatsApp’ta Yeni Özellik: Telefonsuz Mesajlaşma Mümkün Olacak

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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, telefon olmadan başka cihazlardan mesajlaşmaya olanak veren yeni bir özelliğini test ediyor.
WhatsApp’ta Yeni Özellik: Telefonsuz Mesajlaşma Mümkün Olacak

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, telefon olmadan başka cihazlardan mesajlaşmaya olanak veren yeni bir özelliğini test ediyor.

Mevcut durumda mesaj göndermek ve almak için WhatsApp masaüstü ve web uygulamasının kullanıcının telefonuna bağlı olması gerekiyor.

Yeni özellik sayesinde kullanıcıların telefonu kapalı ya da şarjı bitmiş dahi olsa mesajlaşabilecek. Bilgisayar ve tabletin dahil olduğu dört cihaz birlikte kullanılabilecek.

Yeni özellik önce beta sürümüyle küçük bir grup üzerinde denenecek. Ardından gerekli geliştirmeler yapılarak herkesin kullanımına sunulacak.

Gönderilen içeriğin yalnızca gönderen ve iletişim kurulan kişi tarafından görülmesini sağlayan uçtan uça şifreleme teknolojisi yeni sistemde de kullanılacak.

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