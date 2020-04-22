Whatsapp'tan dijital ödeme sistemi...Facebook 5.7 milyar dolar yatırım yaptı

WhatsApp uygulamasını Hindistan’daki küçük marketlere dijital ödeme hizmeti sunacak şekilde geliştirmek isteyen Facebook, Reliance Industries’in dijital biriminin yüzde 10’u için 5.7 milyar dolar yatırım yapacak.

Anlaşma, Reliance’ın yeni sanal marketi JioMart’ı güçlendirmesine yardımcı olacak.

Hindistan’ın sanal marketi karlı ancak rekabetçi. Amazon.com’un Pantry, Alibaba tarafından desteklenen Walmart Flipkart ve BigBasket ile pazar payı konusunda mücadele ediyor.