  • BIST 98.354
  • Altın 384,092
  • Dolar 6,9963
  • Euro 7,5820
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Whatsapp'tan dijital ödeme sistemi...Facebook 5.7 milyar dolar yatırım yaptı

» »
WhatsApp’la dijital ödeme hizmeti sunmak isteyen Facebook’tan 5.7 milyar dolar yatırım
Whatsapp'tan dijital ödeme sistemi...Facebook 5.7 milyar dolar yatırım yaptı

WhatsApp uygulamasını Hindistan’daki küçük marketlere dijital ödeme hizmeti sunacak şekilde geliştirmek isteyen Facebook, Reliance Industries’in dijital biriminin yüzde 10’u için 5.7 milyar dolar yatırım yapacak.

Anlaşma, Reliance’ın yeni sanal marketi JioMart’ı güçlendirmesine yardımcı olacak.

Hindistan’ın sanal marketi karlı ancak rekabetçi. Amazon.com’un Pantry, Alibaba tarafından desteklenen Walmart Flipkart ve BigBasket ile pazar payı konusunda mücadele ediyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan uyuşturucu kartellerine: Halka yardım yapmayı bırakın21 Nisan 2020 Salı 17:31
  • Myanmar'da Dünya Sağlık Örgütü aracına saldırı: 1 ölü21 Nisan 2020 Salı 17:15
  • Gittikleri cenazede virüsü kapan altı kişi hayatını kaybetti21 Nisan 2020 Salı 16:59
  • Canlı yayına evden bağlanan muhabirin kocası duşta görüntülendi!20 Nisan 2020 Pazartesi 17:56
  • Şarkıcı Aynur Aydın "kendisini öldü sanan" sütyenleriyle düet yaptı20 Nisan 2020 Pazartesi 17:40
  • ‘Corona’ günlerinde doğa yenileniyor: 20 yıl sonra deniz kaplumbağaları yeniden görüldü20 Nisan 2020 Pazartesi 17:34
  • Sokağa çıkma yasağı sırasında ayrı kalmamak için kız arkadaşını bagaja koyup yola çıktı20 Nisan 2020 Pazartesi 17:30
  • Hindistan’ı gezerken paraları biten turistler, salgını atlatmak için mağaraya sığındı20 Nisan 2020 Pazartesi 11:44
  • ‘Kahve kıtlığı yaşanabilir’19 Nisan 2020 Pazar 18:01
  • Sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken alkol tüketiminin artması normal mi?19 Nisan 2020 Pazar 17:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti