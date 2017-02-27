WhatsApp'tan durum güncellemesi için geri adım

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in Snapchat ve Instagram'a oldukça benzeyen hikaye özelliğinin bulunduğu "durum" güncellemesi tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından WhatsApp'ten geri adım attı.

Hikaye özelliğiyle kullanımdan kaldırdığı Durum güncellemesiyle tepki çeken anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp geri adım atacağının sinyalini verdi. Kullanıcıların yoğun tepkisiyle karşılaşan WhatsApp'ın yeni bir güncellemeyle özelliği yeniden aktifleştirebileceği konuşuluyor. WABetaInfo'nun Twitter hesabında yer alan bilgiye göre WhatsApp, 'Tagline' adı verilen özellik ile yazılı durum güncellemelerini geri getiriyor. Sızan bilgilere göre kullanıcılar, bu özellik ile tıpkı daha önce yaptıkları gibi yazı ve emojilerle durum güncellemesi yapabilecek. Sızdırılan WhatsApp beta ekran görüntüleri, metin durumu özelliğinde büyük değişiklik yapılmayacağını belirtmekle birlikte, yeni hikaye özelliğinin yanında yer alacağını gösteriyor.Kullanıcılar yeni özelliğe gizlilik ayarları üzerinden düzenleyip ulaşabilecekler.

Son güncelleme kullanıcılar arasında büyük tepki tepki çekmiş, sosyal medyada şikâyet edilmişti. WhatsApp'ın bu yeni güncellemesi 'geri adım' olarak nitelendiriliyor. Ancak şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aynı nedenle yeni güncellemenin tarihi de belli değil.