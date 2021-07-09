  • BIST 1.374,070
  • Altın 503,72
  • Dolar 8,6650
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

WhatsApp'tan 'düşük kaliteli fotoğraflar' için yeni hamle

»
Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'tan, kullanıcıların uzun süredir şikayetçi olduğu bir konu için yeni adım geldi.
WhatsApp'tan 'düşük kaliteli fotoğraflar' için yeni hamle

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'tan, kullanıcıların uzun süredir şikayetçi olduğu bir konu için yeni adım geldi.

WhatsApp düşük veri ve depolama hassasiyeti nedeniyle yıllardır hem video hem fotoğrafların kalitesini düşürüyordu. 

Bu nedenle düşük kaliteden şikayetçi olan milyonlarca kullanıcı bulunuyordu. Son olarak WhatsApp'ın kendi hassasiyetini de göz önünde bulunduracak bir geliştirmeye gideceği öğrenildi.

NTV'nin WABetaInfo'da yer alan bilgilerden aktadığına göre, şirket yeni güncellemesiyle kullanıcılara tercih hakkı verecek. Buna göre WhatsApp kullanıcılara üç farklı kalite seçeneği sunacak. Böylece kullanıcılar fotoğraf kalitesini belirleyebilecek. 

Otomatik (Tavsiye edilen): Bu seçenek, ağ hızına bağlı olarak görüntüleri sıkıştırıp sıkıştırmama kararını uygulamaya bırakacak.

En iyi kalite: Bu seçeneğin seçilmesi, mümkün olan en iyi görüntü kalitesini sağlanacak.

Veri tasarrufu: Veriden ve depolama alanından tasarruf etmek için görüntüler sıkıştırılacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Siber Güvenlik Sektöründe Yüksek Maaşlı Bir İşe Nasıl Girilir?08 Temmuz 2021 Perşembe 19:00
  • Siber güvenlik sektöründe yüksek maaşlı bir işe nasıl girilir?08 Temmuz 2021 Perşembe 12:08
  • İnternetten 1800 liralık alışveriş yaptı; 'kusurlu' diye iade etti, firmanın gönderdiği kutudan kavun çıktı08 Temmuz 2021 Perşembe 11:59
  • Norveç'teki Sosyal Medya Yasası Sonrası Filtre Tartışması07 Temmuz 2021 Çarşamba 22:30
  • Pentagon, Microsoft Anlaşmasını Sonlandırdı; Uzaya Gitmeye Hazırlanan Jeff Bezos'un Serveti Daha Da Arttı07 Temmuz 2021 Çarşamba 20:45
  • Serveti 211 milyar doları aşıyor: Jeff Bezos rekor kırdı07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:14
  • Bilim insanları "yapayalnız" bir bulut keşfetti07 Temmuz 2021 Çarşamba 12:45
  • Güneş Sirius Kavuşumu Nedir?06 Temmuz 2021 Salı 22:45
  • Singapurlu Araştırmacılar, İnsan Derisi Gibi Kendi Kendini Onarabilen Madde Geliştirdi06 Temmuz 2021 Salı 22:15
  • "Hong Kong'da Gizlilik Yasası Değişikliği, Google, Facebook ve Twitter Gibi Şirketlerin Gitmesine Neden Olabilir"06 Temmuz 2021 Salı 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti