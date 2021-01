WhatsApp’tan flaş gizlilik sözleşmesi açıklaması!. O karar 3 ay ertelendi!.

WhatsApp kullanıcılarından gelen yoğun tepkiler üzerine, gizlilik sözleşmesini 3 ay ertelediğini açıkladı!.

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurduğu yeni gizlilik sözleşmesi sözleşmesinin tarihini 3 ay ileri atarak 15 Mayıs’a çekti.

Cuma günü WhatsApp, yeni politikanın Facebook ile veri paylaşımını zorunlu kılıp kılmayacağı konusundaki yaygın kafa karışıklığının ardından 8 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan yeni bir gizlilik politikasının üç aylık bir ertelemesini duyurdu.

Güncelleme aslında Facebook ile kullanıcı sohbetleri veya diğer profil bilgileriyle ilgili veri paylaşımını etkilemez; WhatsApp, bir kullanıcının WhatsApp aracılığıyla bir şirketin müşteri hizmetleri platformuyla konuşması durumunda güncellemesinin iş sohbetlerini ele aldığını defalarca açıkladı.

“Son güncellememizle ilgili ne kadar kafa karışıklığı olduğunu pek çok kişiden duyduk. Endişeye neden olan pek çok yanlış bilgi var ve herkesin ilkelerimizi ve gerçekleri anlamasına yardımcı olmak istiyoruz ”diye yazıyor şirket bugün yayınlanan yeni bir blog gönderisinde.

WhatsApp, 2016’dan bu yana, telefon numaranız da dahil olmak üzere bazı bilgileri Facebook ile paylaştı, tabii o yıl bu seçenek hala mevcutken veri paylaşımından vazgeçmeyi seçen az sayıdaki kullanıcıdan biri değilseniz. Ancak WhatsApp, insanların sohbet mesajlarına bakmaz veya telefon görüşmelerini dinlemez ve WhatsApp görüşmeleri, bu kötüye kullanımlara karşı korumak için uçtan uca şifrelenir.

Şirket, bu hafta karışıklığı gidermeye çalışan ayrı bir blog yazısı yayınladı ve WhatsApp’ı kullandığında hangi bilgilerin korunduğunu ve paylaşılmadığını belirten bir tablo ekledi.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP