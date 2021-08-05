  • BIST 1.420,280
  • Altın 497,31
  • Dolar 8,5150
  • Euro 10,0750
  • Lefkoşa 41 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Whatsapp’tan fotoğraf ve videolar için yeni uygulama

»
Mesajlaşma uygulaması Whatsapp, kullanıcılara yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar birbirlerine görüntülendiğinde kaybolan fotoğraf ve videolar gönderebilecek.
Whatsapp’tan fotoğraf ve videolar için yeni uygulama

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp, kullanıcılara yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar birbirlerine görüntülendiğinde kaybolan fotoğraf ve videolar gönderebilecek.


WhatsApp, yalnızca bir kez görünüp kaybolan fotoğraf ve video uygulamasına geçiyor.

“Bir Kez Görüntüle” adlı yeni özellik, telefonlarda ve konuşmalarda yer açmaya yardımcı olmayı amaçlıyor.

WhatsApp, yeni özelliği kullanarak gönderilen her şeyin "tek seferlik" bir simgeyle işaretlenecek.

Açıldıktan sonra sohbette neler olduğunu netleştirmek için "açıldı" göstergesini içerecek.

Bu hafta hizmete giriyor

WhatsApp, özelliğin bu haftadan itibaren herkese sunulacağını söyledi.

Uygulamanın kullanılabilmesi için en son sürüme güncellenmesi gerekiyor.

Kullanıcılar şirketin kurallarını ihlal ettiğini düşünürlerse, bir kez görünüm aracıyla gönderilen medyayı WhatsApp'a bildirebilecek.

Bu durumda WhatsApp fotoğrafı veya videoyu görebilecek.

Norm haline geleceği düşünülüyor

WhatsApp, genel olarak mahremiyete odaklanmanın bir parçası olarak, mesajların ve konuşmaların sonsuza kadar toplanmak yerine daha geçici olması yönünde çalışmalar yapıyor.

Şirket "Birçok insanın bu seçenekleri seçeceğini düşünüyoruz, bunun norm haline geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • WhatsApp'ta yeni özellik: Sadece bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve video göndermek mümkün olacak04 Ağustos 2021 Çarşamba 17:39
  • Google akıllı telefonlar için kendi işlemcisini geliştirecek04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:57
  • Küresel İnternet Kesintisi Ünlü Firmalara Ait Web Sitelerini Hizmet Dışı Bıraktı02 Ağustos 2021 Pazartesi 22:15
  • Nokia 6310 Efsanesi Modern Versiyonu İle Geri Döndü02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:15
  • Hacker'lar Bu Kez de Aşı Randevu Sistemini Hedef Aldı02 Ağustos 2021 Pazartesi 20:15
  • Mobilde Harcama 6 Ayda 65 Milyar Dolara Çıktı: 45'i Oyunlara Gitti02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:15
  • 'Nauka' modülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla bağlandı02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:53
  • 310 milyon yıllık hayvan beyni gün yüzüne çıkarıldı02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:52
  • İklim bilimi uzmanı Prof. Dr. Ecmel Erlat, sıcaklık artışını değerlendirdi: Korkutan uyarı02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:51
  • Siber suçluların Olimpiyat Oyunları’nda en çok kullandığı 5 yöntem02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti