  • BIST 2.035,48
  • Altın 788.18851
  • Dolar 13.873
  • Euro 15.7051
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Whatsapp’tan Kripto Para Adımı

»
WhatsApp, kullanıcıların uygulamada sohbet ederken para gönderip almalarını sağlayan Meta'nın yeni dijital cüzdanı Novi'yi kullanarak kripto para ödeme seçeneği ekliyor.
Whatsapp’tan Kripto Para Adımı

WhatsApp, ABD’de sınırlı sayıda kullanıcının Meta’nın Novi dijital cüzdanını kullanarak bir sohbette kripto para birimi gönderip almasına izin veriyor.

Ekim ayında pilot uygulama olarak başlatılan Novi, insanların Paxos ve Coinbase ortaklığıyla USDP kullanarak para gönderip almalarını sağlıyor. Ödemeler, sohbet içinde ek olarak gönderiliyor ve anında aktarılabiliyor.

Novi başkanı Stephane Kasriel bu hafta bir tweet’te WhatsApp pilot uygulamasını duyurdu: “İnsanların sevdiklerine para göndermeyi koordine etmek için WhatsApp’ı kullandıklarını sık sık duyuyoruz ve Novi, insanların bunu güvenli, anında ve ücretsiz olarak yapmasını sağlıyor. Ödemeler doğrudan insanların sohbetinde görünecek.”

AMAÇ: 1.7 MİLYAR İNSANA YARDIM ETMEK

Şirket, odak noktasının herhangi bir banka hesabına erişimi olmayan 1,7 milyar yetişkine yardım etmek olduğunu söylüyor.

Novi bir basın açıklamasında, “Küresel finansal sistemin dışında kalmanın insanların yaşamları üzerinde gerçek sonuçları var ve en yüksek bedeli ödeyenler genellikle en yetersiz hizmet alan insanlar oluyor” dedi.

Haziran 2019’da, o zamanlar hala Facebook olan Meta, firmanın kendi dijital cüzdanı Calibra ile entegre edilecek olan kendi Bitcoin tarzı dijital para birimi olan Libra için planlarını açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ölümcül Beyin Hastalıkları İçin Yeni Bir Tedavi Yöntemi Geliştirdiler09 Aralık 2021 Perşembe 21:29
  • Facebook, Ofislere Dönüş Tarihini Resmen Duyurdu09 Aralık 2021 Perşembe 18:57
  • 2021 Yılında Google'da En Çok Arananlar Belli Oldu09 Aralık 2021 Perşembe 00:43
  • Yusaku Maezawa: Uzay yolculuğuna başlayan Japon milyarder08 Aralık 2021 Çarşamba 23:33
  • Tim Cook Ve Çin Arasında İmzalanan 275 Milyon Dolarlık Anlaşmanın Detayları08 Aralık 2021 Çarşamba 22:13
  • Instagram, Ebeveyn Denetimi Özelliği Getiriyor08 Aralık 2021 Çarşamba 21:17
  • Google 2021'de Türkiye'de en çok arananları açıkladı08 Aralık 2021 Çarşamba 21:14
  • İçine Giren 30 Saniyede Ne Olduğunu Anlamadan Ölüyor07 Aralık 2021 Salı 22:17
  • Her Şeyi Youtube'tan Öğrendi... 12 Yaşında 1.6 Milyon Dolar Kazandı07 Aralık 2021 Salı 21:52
  • Elon Musk Duyurdu: 2022’de İnsanlara Beyin Çipleri Yerleştirilebilecek07 Aralık 2021 Salı 20:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti