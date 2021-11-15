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Whatsapp'tan Yeni Özellik: Gizlilik Kişiselleşiyor

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Whatsapp'tan Yeni Özellik: Gizlilik Kişiselleşiyor
Whatsapp'tan Yeni Özellik: Gizlilik Kişiselleşiyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dört farklı cihazdan uygulamayı kullanma imkanını getirmişti. Uygulama son olarak gizlilik ayarlarında değişikliğe gidiyor. Planlanan çalışmaya göre WhatsApp bilgilerini kime göstermek istediğiniz kişiselleşecek.

WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.

WABetaInfo'da yer alan sızıntıya göre beta aşamasındaki geliştirmede Harici Kişilerim özelliği geliyor. Böylece Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse seçenekleri olacak. Tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlarım geliştirmesine benzer bu özellikle kimin ne görebileceğini seçebileceksiniz.

WhatsApp'tan yeni özellik: Gizlilik kişiselleşiyor - 3

 

Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu.

İşte yeni gelen dört yeni özellik:

FOTO DÜZENLEYİCİ

 

WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek.

BU özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

 

WhatsApp'tan yeni özellik: Gizlilik kişiselleşiyor - 5

ÇIKARTMA ÖNERİSİ

 

Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu.

Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker’ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.

 

WhatsApp'tan yeni özellik: Gizlilik kişiselleşiyor - 6

WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME

 

WhatsApp’a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı.

Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak.

WhatsApp'tan yeni özellik: Gizlilik kişiselleşiyor - 7

ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ

 

Bununla birlikte kullanıcılar artık telefonlarını çevrimdışı tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler.

 

WhatsApp'tan yeni özellik: Gizlilik kişiselleşiyor - 8

‘HERKES İÇİN SİL’ SINIRSIZ OLACAK

 

 

Gelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere ‘Herkes için sil’ özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor.

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