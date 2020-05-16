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WHO Avrupa Direktörü: Bu kış Avrupa ülkelerinde ikinci dalga salgın görülebilir

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WHO Avrupa Direktörü: Bu kış Avrupa ülkelerinde ikinci dalga salgın görülebilir
WHO Avrupa Direktörü: Bu kış Avrupa ülkelerinde ikinci dalga salgın görülebilir

Dünya Sağlık Örgütü /WHO) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, bu kış Avrupa ülkelerinde ikinci dalga koronavirüs salgını görülebileceğini söyledi.

Salgına karşı uygulanan kısıtlamaları gevşetmeye başlayan ülkeleri uyaran Kluge, “Şimdi kutlama değil, hazırlık zamanı” diye konuştu.

Telegraph gazetesine konuşan Direktör, ülkelerin bu dönemi, hastanelerde kapasite artırımı ve halk sağlığı sisteminin güçlendirilmesi için değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Kluge şöyle konuştu: “Singapur ve Japonya, kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı olduğunu erken anladı. İskandinav ülkeleri de bunu yapıyor. İkinci bir dalga ihtimali göz ardı edilmiyor, onun daha lokalize olmasını ve çabuk geçiştirilmesini umuyorlar.“

“İkinci dalgadan endişe duyuyorum. Sonbaharda ikinci Covid dalgası, mevsimsel grip ve kızamık olabilir. İki yıl önce 500 bin çocuk ilk kızamık aşısını olmadı.”

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