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WHO Avrupa Direktörü: Türkiye'de geçen haftaki vakaların artış hızından kaygılıyız

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WHO Avrupa Direktörü: Türkiye'de geçen haftaki vakaların artış hızından kaygılıyız
WHO Avrupa Direktörü: Türkiye'de geçen haftaki vakaların artış hızından kaygılıyız

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr Hans Henri P. Kluge "Türkiye'de geçen hafta virüsün yayılmasındaki büyük artıştan kaygılıyız. Bildirilen vakaların yüzde 60'ı İstanbul'dandı" dedi.

Klug, yaklaşan Paskalya tatili haftasonunun da, "sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmek için doğru zaman olmadığını" söylerken, "Şu an önlemleri rahatlatma zamanı değil. Ortak önlemleri iki, üç kat artırma zamanı" dedi.

Kluge "Mücadeleye devam etmeliyiz. Sona yaklaştığımızı düşünkek tehlikeli. Virüse karşı rehavete yer yok" diye de ekledi.

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