WHO Başkanı 'aşı milliyetçiliği'ne karşı uyardı, 'tünelin sonunda ışık görünüyor' dedi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirüs salgınında “aşı milliyetçiliğine” karşı uyarıda bulundu ve aşı için küresel rekabetin fiyatların artmasına, bunun da krizin uzamasına yol açacağını söyledi.

Ghebreyesus, üye ülkelerin katılımıyla yürütülen Covax aşı çalışmasının desteklenmesi çağrısı yaptı.

Covax, düşük, orta ve yüksek gelirli ülkelerin tümünün, yeterli sayıda aşı üretildiğinde eşit şekilde aşıya erişiminin sağlanmasını öngörüyor.

Basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, aşı araştırma ve geliştirme çalışmaları ve düşük gelirli ülkelerin desteklenmesi için ülkelere daha fazla maddi destekte bulunmaları çağrısı yaptı ve 2021 sonuna dek en az iki milyar adet etkili aşı teslimatının hedeflendiğini söyledi.

WHO Başkanı, "Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında. Tünelin sonunda ışık görünüyor" dedi.