  • BIST 93.225
  • Altın 359,123
  • Dolar 6,7629
  • Euro 7,3503
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

WHO Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüsü politikaya alet etmeyin

» »
WHO Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüsü politikaya alet etmeyin
WHO Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüsü politikaya alet etmeyin

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün politize edilmemesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın WHO’yu Çin’e yakın olmakla suçlayan ve fonunu kesme tehdidinde bulunduğu açıklamalarının sorulduğu Ghebreyesus, “Herkesin odaklanması gereken konu insanların hayatlarını kurtarmak olmalı. Ulusal ve küresel seviyelerde böyle çatlaklar oluşursa virüs başarıya ulaşır” dedi.

Ghebreyesus, Çin ve ABD’nin ortak ve tehlikeli bir düşmana karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi ve buna örnek olarak da 1960’larda ABD ve Sovyetler Birliği’nin çiçek hastalığına karşı ortak mücadelesini gösterdi.

“Covid’i siyasi puan toplamak için kullanmaya gerek yok” ifadelerini kullanan Ghebreyesus, “Tanrı aşkına, dünyada 60 bin kişi ölmüşken biz nelerle uğraşıyoruz?” diye sordu.

Son üç aydır çok sayıda ölüm tehdidi ve ırkçı hakarete maruz bırakıldığını açıklayan Ghebreyesus bunları "takmadığını" söyledi ve ekledi:

"Siyah olmaktan gurur duyuyorum. Ama tüm siyahlara hakaret edilmesine, Afrika'ya hakaret edilmesine tolerans gösteremem."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’da 1175 koronavirüs vakası daha kaydedildi08 Nisan 2020 Çarşamba 13:04
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 1 Milyon 433 Bini Geçti08 Nisan 2020 Çarşamba 12:16
  • İspanya'da Tabut Üreticileri Siparişleri Karşılayamıyor08 Nisan 2020 Çarşamba 10:30
  • Johns Hopkins Üniversitesi: ABD'de son 24 saatte yaklaşık 2 bin ölüm kaydedildi08 Nisan 2020 Çarşamba 10:16
  • Mısır'da Ramazan ayı boyunca toplu ibadetlere yasak getirildi08 Nisan 2020 Çarşamba 10:13
  • Edonezya’da Dang Hummasından Bu Yıl 254 Kişi Öldü08 Nisan 2020 Çarşamba 10:00
  • Ekvador’da karantina altındaki kentte son bir haftada evlerden ve hastanelerden 500 ceset toplandı08 Nisan 2020 Çarşamba 09:50
  • İsrail’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 71’e yükseldi08 Nisan 2020 Çarşamba 09:44
  • New York'taki Ölü Sayısı 11 Eylül Saldırılarından Fazla08 Nisan 2020 Çarşamba 09:42
  • Katar, İtalya'ya 2 Sahra Hastanesi Gönderdi08 Nisan 2020 Çarşamba 09:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti