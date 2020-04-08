WHO Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüsü politikaya alet etmeyin

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün politize edilmemesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın WHO’yu Çin’e yakın olmakla suçlayan ve fonunu kesme tehdidinde bulunduğu açıklamalarının sorulduğu Ghebreyesus, “Herkesin odaklanması gereken konu insanların hayatlarını kurtarmak olmalı. Ulusal ve küresel seviyelerde böyle çatlaklar oluşursa virüs başarıya ulaşır” dedi.

Ghebreyesus, Çin ve ABD’nin ortak ve tehlikeli bir düşmana karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi ve buna örnek olarak da 1960’larda ABD ve Sovyetler Birliği’nin çiçek hastalığına karşı ortak mücadelesini gösterdi.

“Covid’i siyasi puan toplamak için kullanmaya gerek yok” ifadelerini kullanan Ghebreyesus, “Tanrı aşkına, dünyada 60 bin kişi ölmüşken biz nelerle uğraşıyoruz?” diye sordu.

Son üç aydır çok sayıda ölüm tehdidi ve ırkçı hakarete maruz bırakıldığını açıklayan Ghebreyesus bunları "takmadığını" söyledi ve ekledi:

"Siyah olmaktan gurur duyuyorum. Ama tüm siyahlara hakaret edilmesine, Afrika'ya hakaret edilmesine tolerans gösteremem."