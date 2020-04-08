WHO: Hiç vaka görülmediğini iddia eden Kuzey Kore'de 709 kişiye test yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) , hiç koronavirüs vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore'de şu ana dek 709 kişiye test yapıldığını açıkladı.

WHO Kuzey Kore Temsilcisi Dr. Edwin Salvador Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, test yapılanların 11'inin yabancı ülke vatandaşı, 698'inin de Kuzey Koreli olduğunu söyledi.

25 milyon nüfuslu ülkede 709 kişi test edilirken, 51 milyon nüfuslu komşu Güney Kore'de şu ana dek yaklaşık 500 bin kişiye koronavirüs testi yapıldı.

Kuzey Kore uzmanı Oliver Hothman BBC'ye yaptığı açıklamada, Çin ve Güney Kore'ye sınırı bulunan ülkede hiç vaka görülmemesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Ancak Hothman, Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanmasının da düşük bir ihtimal olduğunu vurguladı.