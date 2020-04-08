  • BIST 92.960
  • Altın 358,214
  • Dolar 6,7654
  • Euro 7,3538
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

WHO: Hiç vaka görülmediğini iddia eden Kuzey Kore'de 709 kişiye test yapıldı

» »
WHO: Hiç vaka görülmediğini iddia eden Kuzey Kore'de 709 kişiye test yapıldı
WHO: Hiç vaka görülmediğini iddia eden Kuzey Kore'de 709 kişiye test yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) , hiç koronavirüs vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore'de şu ana dek 709 kişiye test yapıldığını açıkladı.

WHO Kuzey Kore Temsilcisi Dr. Edwin Salvador Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, test yapılanların 11'inin yabancı ülke vatandaşı, 698'inin de Kuzey Koreli olduğunu söyledi.

25 milyon nüfuslu ülkede 709 kişi test edilirken, 51 milyon nüfuslu komşu Güney Kore'de şu ana dek yaklaşık 500 bin kişiye koronavirüs testi yapıldı.

Kuzey Kore uzmanı Oliver Hothman BBC'ye yaptığı açıklamada, Çin ve Güney Kore'ye sınırı bulunan ülkede hiç vaka görülmemesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Ancak Hothman, Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanmasının da düşük bir ihtimal olduğunu vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de Karantina Yasakları Hafifletildi, On Binlerce Kişi Parklara Akın Etti06 Nisan 2020 Pazartesi 16:55
  • Pandemiyi durduran Çin, 4 milyar maske ihraç etti, tıbbi malzeme ihracatından 1.4 milyar dolar kazandı05 Nisan 2020 Pazar 22:15
  • Güney Kore sosyal mesafe kurallarını iki hafta daha uzattı04 Nisan 2020 Cumartesi 16:11
  • Çinli bilim insanı: ABD ve Avrupa’daki en büyük yanlış virüse karşı maske takmamak03 Nisan 2020 Cuma 09:29
  • Asya ülkeleri ikinci bir koronavirüs dalgası ihtimaliyle karşı karşıya02 Nisan 2020 Perşembe 21:08
  • Putin 'ücretli tatil'i 30 Nisan'a kadar uzattı02 Nisan 2020 Perşembe 17:28
  • Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti:Tek bir kişi bile enfekte olmadı02 Nisan 2020 Perşembe 16:27
  • Shenzhen’de kedi ve köpek eti yemek yasaklandı02 Nisan 2020 Perşembe 15:47
  • Çin İstanbul Başkonsolosu anlattı: Çin'in salgınla mücadelesi...02 Nisan 2020 Perşembe 11:35
  • Duterte'den 'orantısız talimat': Karantinayı ihlal edenleri vurun02 Nisan 2020 Perşembe 10:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti