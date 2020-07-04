WHO: İlaç deney sonuçlarını iki hafta içinde bekliyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19 tedavisi için geliştirilen ilaç deneyi sonuçlarının iki hafta içinde ellerine ulaşacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Genevre’de bir basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, Kovid-19 hastalarının tedavisinde etkili olabilecek ilaçlara yönelik yapılan klinik çalışmalardan iki hafta içinde ilk sonuçları beklediklerini açıkladı.

Basın toplantısında söz alan WHO’nun Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan ise Kovid-19 aşısının ne zaman kitlesel ölçekte dağıtımına hazır olacağına dair bir tahmin yürütmenin zor olduğunu ifade etti. Virüse karşı etkili bir aşı adayının etkili olup olmayacağının yıl sonuna kadar anlaşılabileceğini belirten Ryan, “Asıl soru bu aşının kitlesel ölçekte ne kadar erken üretilebileceği” dedi.