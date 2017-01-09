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Wi-Fi, ses senkronizasyonu getiriyor

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Wi-Fi, ses senkronizasyonu getiriyor
Yeni teknoloji blu-ray oynatıcılarda, set üstü ses sistemlerinde ve hatta kulaklıklarda bile kullanılabilecek

Tüketici elektroniğindeki tüm ilerlemelere rağmen, taşınabilir hoparlör ya da ses sistemleri aynı Wi-Fi ağına bağlı olsalar da şimdiye dek eş zamanlı (senkronize) bir şekilde ses oynatamıyordu. Yakın zamanda Sonos isimli bir şirket sadece kendi cihazları arasında eşgüdüm sağlayan bir sistem üretse de, farklı marka ürünlere sahip olan bir kullanıcının Wi-Fi ile aynı anda iki cihazdan aynı sesi alması mümkün değildi. 

Al Jazeera'da yer alan habere göre, en yaygın kablosuz iletişim teknolojilerinden biri olan Wi-Fi teknolojisinin geliştiricileri Wi-Fi Alliance organizasyonu, 2017'de bu sorunu çözmeye hazırlanıyor.

Zamanla standart olacak

Mac cihazlardaki AirPlay gibi bazı yazılımlar sayesinde eş zamanlı veri yansıtmanın mümkün olabildiğinin altını çizen geliştiriciler, TimeSync adı verilen yeni teknolojinin bilhassa Bluetooth kullanan hoparlörleri hedef aldığını belirtiyor.

Şirket yöneticilerinden Kevin Robinson, 2017'nin ilk aylarından itibaren üretecekleri Wi-Fi çiplerine yeni özelliği ekleyeceklerini ve özelliğin zamanla standartlaşacağını açıkladı. Robinson, kullanıcıların yeni teknolojiyle muhtemelen 2017 sonu veya 2018 başında tanışacağını düşünüyor.

Wi-Fi modemlerinde ise herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok, 802.11ac sonrası cihazlarınız bu teknolojiyle uyumlu olacak.

Nerelerde kullanılacak?

Robinson'a göre TimeSync teknolojisi Blu-ray oynatıcılarda, set üstü ses sistemlerinde ve hatta kulaklıklarda bile kullanılabilecek. Böylece geç saate akıllı televizyondan izlediğiniz filmin sesini sadece kulaklığınıza yansıtabileceksiniz.

Ancak kulaklıklar söz konusu olduğunda önemli bir engel var. Wi-Fi çipleri, Bluetooth'a nazaran çok daha fazla enerji tüketiyor. Bu da pil ömrünün kısalması demek. Dolayısıyla, kulaklık üreticilerinin bir süre daha Bluetooth ile yollarına devam etmesi öngörülüyor.

TimeSync akıllı cihazlarla donatılmış otomobillerde de kullanılabilecek. Ayrıca kamera ve kablosuz mikrofonların da eş zamanlı uyumuna katkı sağlayacak. Bu sayede medya ve film sektöründe de gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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