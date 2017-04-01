Wikileaks CIA'nın "hedef şaşırttığını" iddia etti

Wikileaks, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) siber operasyonlarında kullandığı kötü amaçlı yazılımların kaynağını başka ülkeler ve örgütler gibi göstermeye yarayan araçla ilgili belgeleri yayımladı.

Wikileaks bugün yayımladığı belgelerde, CIA’nın "Marble" adlı yazılımıyla ilgili ayrıntılara yer verdi.

Wikileaks'ten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yazılımın, CIA’nın siber saldırılarda kullandığı diğer kötü amaçlı yazılımların kaynak kodlarını “karartmak” suretiyle, saldırıların izinin ABD istihbarat kurumuna kadar sürülmesini önlediği iddia edildi.

Açıklamada CIA’nın "karartılmış" kaynak kodlarına Çince, Rusça, Farsça ve Arapça gibi dillerde metinler de yerleştirmek suretiyle, kötü amaçlı yazılımları inceleyen virüs ve güvenlik uzmanlarını yanılttığı ve bu yazılımların bu dilleri kullanan ülkeler veya örgütlere ait gibi gösterdiği ileri sürüldü.

CIA’nın "Marble" yazılımını 2016 boyunca kullandığını belirten Wikileaks, istihbarat kurumunun bu araçla kendi imzasını sildiği, kötü amaçlı yazılımları el altından yasa dışı örgütlere kullandırttığı kaydedildi.

Wikileaks, geçtiğimiz haftalarda yayımlamaya başladığı ve "Vault 7" adını verdiği arşivde yer alan belgelerin, bugüne kadar CIA'dan sızdırılan en hacimli arşivi teşkil ettiğini savunmuştu.

Yayımlanan belgelerde, CIA'nın İngiliz istihbarat servisi MI5'le birlikte geliştirdiği bir araç sayesinde, "Samsung" marka akıllı televizyonları kapalı olmadığı halde kapalı gösterdiği ancak televizyonu bir dinleme aracına dönüştürdüğü öne sürülmüştü. İddiaya göre televizyonun kaydettiği ortam sesleri daha sonra otomatik olarak internet üzerinden CIA'ya gönderiliyordu.

Mobil telefonların ve bilgisayarların işletim sistemlerine de sızan CIA’nın, kullanıcıların yerlerinden konuşmalarına kadar pek çok veriye gizlice ulaşabildiği iddia edilmişti.