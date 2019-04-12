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Wikileaks'in kurucusu Assange’ın avukatı: Kedi James kurtarıldı ve iyi

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İngiltere’deki Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılarak İngiliz polisi tarafından gözaltına alınan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’in fenomen kedisi James’in kurtarıldığı ortaya çıktı.
Wikileaks'in kurucusu Assange’ın avukatı: Kedi James kurtarıldı ve iyi

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’in İngiltere’nin başkenti Londra’daki Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılarak tutuklanmasından sonra Assange ile birlikte büyükelçilikle kalan fenomen kedi James’in durumu internet kullanıcılarının ilgi odağı haline geldi.

Avustralyalı aktivist ve aynı zamanda Assange’ın avukatı olan Carlos Poveda ise konuya ilişkin, “En azından kedi kurtarıldı. Evet, teslim edildi. Elçilikten haftalar önce ayrıldı” dedi.

İtalyan gazetesi La Repubblica’ya Assange’ın kedisi James’in kurtarılıp daha sağlıklı bir yaşam sürdüğü haberini yaptı.

Yazar James Ball ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Assange’nin kedisinin Ekvador Büyükelçiliği tarafından önceki yıllarda bir barınağa verildiği bildirildi, bu yüzden önümüzdeki birkaç saat içinde bir sahiplenme beklemeyin” ifadelerini kullandı. 

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