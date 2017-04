Wikipedia kurucusu: Her zaman yanınızda olacağım

Dünyadaki en büyük internet ansiklopedisi olan Wikipedia’ya erişim Türkiye’de engellendi. Sitenin engellenmesinin ardından Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, Türk halkına, "Her zaman yanınızda olacağım" mesajı verdi.

Wikipedia'nın tüm dillerdeki sayfalarına Türkiye'de mahkeme kararıyla sabah 08.00'den itibaren erişim engeli getirildi. Sayfa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden sorgulandığında Wikipedia'ya idari tedbir uygulandığını öğrenmek mümkün:

“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)”

Wikipedia kurucusundan Türk halkına destek sözü

Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin ardından sitenin kurucusu Jimmy Wales, Twitter'dan Türk halkına destek sözü verdi.

Wales, "Bilgiye erişim, temel bir insan hakkıdır. Türk halkı, siz bu hak için savaşırken ben de her zaman yanınızda olacağım " diye tweet attı.

CHP'den çağrı

CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Wikipedia'ya Türkiye'den erişimin engellenmesini eleştirdi ve Wikipedia'nın bir an önce açılmasını istedi.

Yarkadaş, "Sitede bir iftira, yalan bilgi ya da pornografik bir içerik varsa, bu site yönetimi ile diyalog kurularak kaldırılabilinirdi. Ya da mahkeme kararıyla sakıncalı içerik ya da içeriklere erişim engeli konulabilinirdi. Belli ki; BTK bunların hiç birine gerek duymuyor ve siteyi direk kapatma yolunu seçiyor. Yapılan uygulamanın adı 'sansürdür ve bilgiye erişim hakkının engellenmesi'dir. Bu kabul edilemez" dedi.

Anadolu Ajansı konuyla ilgili haberinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Wikipedia'ya 'Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılması için' uyarılarda bulunduğu belirtildi. Haberde yetkililerin Wikipedia ile iletişim kanallarını açık tutttuğu ancak sitenin bu tür içerikleri kaldırmaya yanaşmadığı ifade edildi. NTV'nin konuyla ilgili haberinde ise "Türkiye'yi DAEŞ terör örgütüyle aynı zeminde gösteren içeriklerin kaldırılmaması aksine Wikipedia tarafından koruma altına alınması nedeniyle” Wikipedia'nın sayfalarına erişim engeli getirildiği ileri sürüldü.