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Wikipedia Kurucusu, Herkesi 2 Günlük Sosyal Medya Grevine Davet Etti

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Sosyal medyanın kişisel veriler üzerindeki kontrolünden sıkılan Wikipedia kurucusu Dr. Larry Sanger, sosyal medya kullanımı konusunda bir boykot başlattı.
Wikipedia Kurucusu, Herkesi 2 Günlük Sosyal Medya Grevine Davet Etti

Wikipedia'nın kurucusu Dr. Larry Sanger, kullanıcıların kişisel verilerini kontrol eden sosyal medya platformlarını boykot etmek için herkesi 48 saate kadar sosyal medya kullanmamaya davet etti. Dr. Sanger, bu sayede ne kadar kişinin bu konu hakkında değişiklik istediğinin gösterilebileceğini belirtti.

Tabii ki böyle bir teklifin ardından boykotun nasıl bir etkisi olacağını soranlar oldu. Bu sorulara yanıt olarak 4 Temmuz ile 5 Temmuz arasında gerçekleştirilecek sosyal medya kullanım grevi sonucunda devasa bir tepki oluşturulabileceği kaydedildi.

 

Dr. Sanger, iki günlük sosyal medya boykotuna dair yazdığı blog yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Çok büyük bir ses getireceğiz. Birleşip gücümüzü göstererek o devasa çıkarcı işletmelerden kendi verilerimiz, bilgilerimiz ve kullanıcı deneyimimiz üzerindeki kontrolümüzü geri vermelerini isteyeceğiz."

 

Dr. Sanger, bu boykota ne kadar kişi katılırsa etkinin de aynı oranda büyüyeceğini belirtti ve boykot sonucunda büyük sosyal medya platformlarının insanlara daha fazla kontrol vereceğini söyledi.

 

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