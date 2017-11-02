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Wilders'in "İslami safari"sine izin yok

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Wilders'in "İslami safari"sine izin yok
İslamcıların kalesi olarak anılan Brüksel'in Molenbeek ilçesi Hollandalı sağ popülist politikacı Geert Wilders'in planladığı ziyareti resmi olarak yasakladı.

Belçika haber ajansı Belga, Molenbeek Belediye Başkanı Françoise Schepmans'ın cuma günü yapılması planlanan ve Geert Wilders ile diğer bir sağ popülist politikacı olan Filip Dewinter'in katılacağı duyurulan etkinliği engellediğini duyurdu.

Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ile Aşırı sağcı Flaman Bloku'nun lideri Filip Dewinter, Brüksel'in Molenbeek ilçesine "İslami safari" adı verilen bir ziyaret düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Brüksel'in Molenbeek semtinin İslamcıların kalesi olarak anılması boşuna değil. 2014 yılında Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne saldırı düzenleyerek 4 kişiyi öldüren Mehdi Nemmouche saldırıdan önce burada yaşıyordu.

Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırılarını planladığı düşünülen Abdelhamid Abaaoud ve ona bu planda yardım ettiği düşünülen Salah Abdeslam da yine Molenbeek'te büyümüştü.

Mart 2016'da Brüksel'deki saldırıları düzenleyen terör hücresinin de Molenbeek'le yakın bağlantıları bulunuyordu. Suriye ve Irak'ta IŞİD için savaşmaya giden yaklaşık 500 cihatçı arasında her on kişiden biri Molenbeek'ten geliyor.

Molenbeek nüfusunun dörtte birini Fas kökenliler oluşturuyor. İlçede gençler arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 30'un üzerinde. 589 Belçika ilçesi arasında Molenbeek en fakir ikinci ilçe olarak göze çarpıyor.

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