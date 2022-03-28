  • BIST 2.178,59
  • Altın 923.776
  • Dolar 14.842
  • Euro 16.2628
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Will Smith, Oscar ödülleri gecesinde sunucu Chris Rock'a tokat attı

»
Oscar ödüllerinin verildiği gecede ünlü aktör Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede attığı tokat olay oldu.
Will Smith, Oscar ödülleri gecesinde sunucu Chris Rock'a tokat attı

Ödül törenine damga vuran olay, sunucu Chris Rock'ın Will Smith'in eşiyle ilgili yaptığı espri sonrasında yaşandı.

Saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith'in saçsız başı hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yapan Rock'ın yanına giden Smith, ünlü sunucuya canlı yayında tokat attı.

Önce ne olduğunu anlayamayan Rock, kısa süre sonra konuşmasına devam ederken, sinirli bir şekilde yerine dönen Smith, "Eşimin adını ağzına alma bir daha." diyerek sunucuya bağırdı.

Daha sonra "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan ve ödül heykelini almak için sahneye çıkan Smith, hareketinden dolayı herkesten özür dilediğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müzik Dünyası Yasta: Foo Fighters’ın Davulcusu Taylor Hawkins Yaşamını Yitirdi26 Mart 2022 Cumartesi 11:37
  • Survivor'da Diskalifiye Şoku26 Mart 2022 Cumartesi 10:37
  • Gibetsu ve Tiyatro-Su, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı25 Mart 2022 Cuma 15:58
  • Lefkoşa Belediye Tiyatrosu: Bu 27 Mart Tiyatrodan Bahsedemeyeceğiz25 Mart 2022 Cuma 15:49
  • Çatalköy'de Ödül adlı tiyatro oyun sahnelendi24 Mart 2022 Perşembe 12:27
  • Oscarların gözden düşüşü ve töreni canlandırması beklenen 5 taktik24 Mart 2022 Perşembe 10:10
  • "Biz Size Hayranız" 27 Mart Dünya Tiyatro Günü saat 20.00'da prömiyerini gerçekleştiriyor23 Mart 2022 Çarşamba 12:56
  • Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy Tutuklandı22 Mart 2022 Salı 21:35
  • Warhol’un Monroe’su rekor kıracak22 Mart 2022 Salı 16:25
  • Nevruz Bayramı tarihte ilk nasıl ortaya çıktı?22 Mart 2022 Salı 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti