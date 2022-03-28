Will Smith Oscar töreninde sunucu Chris Rock'a tokat attı

Will Smith, Oscar'larda sahneye çıktı ve oyuncunun eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülmesinden dolayı yaptığı saç modeli hakkında şaka yapan sunucu Chris Rock'a tokat attı.

Will Smith, Oscar'larda sahneye çıktı ve oyuncunun eşi Jada Pinkett Smith'in saç dökülmesinden dolayı yaptığı saç modeli hakkında şaka yapan sunucu Chris Rock'a tokat attı.

Sunucu Chris Rock, aktörün eşinin saç dökülmesi sorununu ima ederek onu G.I. Jane'de Demi Moore'un tıraşlı kafasıyla karşılaştırdı. Smith önce seyircilerle birlikte güldü ama eşinin yüzündeki ifadeyi görünce sahneye çıktı ve 'Karımın adını ağzına alma' dedikten sonra Rock'ın yüzüne vurdu.