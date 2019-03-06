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Will Smith yeterince siyah değil tartışması

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Will Smith'in yeni biyografik filminde, tenis dünyasının efsane kardeşleri Serena ve Venus Williams’ın babası Richard Williams’ı canlandıracağı haberlerinin ardından "yeterince siyah değil" tartışması başladı.
Will Smith yeterince siyah değil tartışması

Will Smith mavi tenli ‘Alaaddin’i oynayabilir ama ‘çok siyah’ birini oynayamaz!

Sosyal medyadaki yorumlardan, Smith için bu sonuç çıkıyor.

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50 yaşındaki ABD’li oyuncunun tenis dünyasının efsane kardeşleri Serena ve Venus Williams’ın babası Richard Williams’ı canlandıracağı biyografik film tartışmaları beraberinde getirdi.

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50 yaşındaki ABD’li oyuncunun tenis dünyasının efsane kardeşleri Serena ve Venus Williams’ın babası Richard Williams’ı canlandıracağı biyografik film tartışmaları beraberinde getirdi.

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Bazıları siyah oyuncu Zoe Saldana’nın caz müzisyeni Nina Simone’u canlandırırken daha siyah görünmek için makyaj yapmasını örnek göstererek Smith’in de benzer bir şekilde makyaj yapabileceğini belirtti.

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