Will Smith'ten Chris Rock'a "tokat" özrü: Haddimi aştım

Oscar Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Törene, tokat skandalı damga vurdu. Ünlü aktör Will Smith, sunucu Chris Rock'a sahnede tokat attı. En iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen Smith sosyal medyadan da özür mesajı paylaştı.

94'üncü Oscar Ödül Töreni'nde, ünlü aktör Will Smith, gecenin sunuculuğunu üstlenen oyuncu ve komedyen Chris Rock'ı sahnede tokatladı.

İki dalda Oscar'a aday olan Smith, Rock'ın kendisi hakkında yaptığı şakalara gülüyordu. Ancak Rock, Smith'in karısının hastalığına bağlı dökülen saçlarını da şaka konusu yaptı.

Will Smith duruma sinirlendi, hızla sahneye çıktı ve Rock'a tokat attı.

Smith ödülünü gözyaşları ile aldı

Smith tokatın ardından yerine geri oturdu, sunucuya "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı.

Her iki oyuncunun da argo sözler sarf etmesi nedeniyle yayıncı kuruluş o anların sesini ekrana vermedi.

Olaydan yaklaşık 40 dakika sonra Will Smith en iyi erkek oyuncu ödülünü almak için sahneye çıktı. Gözyaşlarını tutamayan Smith, diğer adaylardan ve konuklardan özür diledi.

"Sevgi size çılgınca şeyler yaptırabilir. Akademiye teşekkür ederim. Umarım beni yeniden çağırırlar."

Konuklar, Smith'e alkışlarıyla destek oldu.