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Williams’a yönelik ikinci protesto düzenlenecek

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Protestonun, Belediye Meclisi Lideri Williams'ın 15 Kasım'da Waltham Forest Belediyesi binası dışında onaylanmış bir törenin ardından KKTC bayrağını kaldırtarak Britanyalı Kıbrıs Türk topluluğu hedef alma kararına odaklandığı kaydedildi.
Williams’a yönelik ikinci protesto düzenlenecek

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (Council of Turkish Cypriot Associations (UK), Britanyalı Kıbrıslı Türklerin, 3 Mart Perşembe günü Waltham Forest Belediyesi binası önünde Belediye Meclisi Lideri Grace Williams’a yönelik ikinci protesto düzenleyeceklerini duyurdu.

Konseyden yapılan açıklamada, protestonun, Belediye Meclisi Lideri Williams'ın 15 Kasım'da Waltham Forest Belediyesi binası dışında onaylanmış bir törenin ardından KKTC bayrağını kaldırtarak Britanyalı Kıbrıs Türk topluluğu hedef alma kararına odaklandığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üç yıl önce bir Türk Belediye Meclisi üyesi, diğer yerel topluluk grupları gibi Waltham Forest Belediyesi’nde Kıbrıs Türk bayrağının göndere çekilmesi için talepte bulundu. 15 Kasım 2021'de bayrağın çekilmesine Belediye Meclisi tarafından karar verildi. Bu tören, 50 Kıbrıslı Türk'ün katıldığı gurur verici bir törendi. Ancak, iki saat sonra, Kıbrıs Rum Yüksek Komiseri'nin şikayeti üzerine Grace Williams, bu olayı siyasi bir mesele haline getirmeyi kendine görev edindi. Ardından bayrağın indirilmesini emretti ve ayrıca KKTC bayrağının ve halkının İngiltere hükümeti tarafından tanınmayan bir topluluk olduğunu belirterek, bayrağın göndere çekilmesine izin verdiği ve onları üzdüğü için Rum toplumundan özür diledi. Türk kültüründe kutsal sayılan bayrağın kaldırılması, son derece saygısızca ve aşağılayıcı bir şekilde, yerde sürüklenerek ve bir Meclis deposuna atılarak gerçekleştirildi.”

Protestonun nedenlerine değinilen açıklamada, Grace Williams’ın Kıbrıs Türk halkına yapılan hakaretten dolayı hâlâ özür dilemediği, Waltham Forest Council'in internet sitesinde Kıbrıslı Türklere yönelik ırkçı ifadenin kaldırılmadığı, 15 Kasım 2021'de bayrakların kaldırılmasından önceki ve sonraki olaylarla ilgili şeffaf soruşturma hâlâ yapılmadığı belirtildi.

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