Windows 10 kulananlar dikkat!

Windows kullanıcıları gelen son güncellemeyle rahatlayayım derken daha çok sıkıntılara girdi. Ekim 2018 güncellemesi için yayınlanan KB4482887, bir kısım onarım ve Spectre onarımının performans kaybını gidermeye yönelik bir performans geliştirmesiyle (Retpoline onarımı) gelmişti. Fakat bu güncellemenin bazı Oyunlarda ters etkiye yol açtığı anlaşıldı.

Genelde bu güncellemenin şikayetleri Destiny 2 oyuncuları tarafından yapılırken, başka oyunların da adı geçiyor.

Reddit'te Bir Destiny 2 oyuncusu 'oyunda fare ayarlarını "hatalı gibi hissettiğini" ve 60 fps'den "çok daha azını" aldığını söyledi. Bu yorumcunun çift SLI RTX 2080 Ti grafik kartlı, oldukça güçlü bir PC'si bulunuyor. İşin garip yanı KB4482887 güncellemesini kaldırmanın bu kullanıcının sorununu çözdüğü belirtiliyor.

Bu oyunla ilgili sorun yaşayanların bir araya geldiği bir başka konu başlığında üyeler, "CoD4 ve CoD MW2" gibi oyunlarda "devasa lag sıçramaları" ve aşırı derecede gecikmeli fareyle karşı karşıya kaldıklarını söylüyorlar. Bu sorunların da güncellemeyi kaldırınca ortadan kalktığı anlaşılıyor.

Microsoft'tan iddialara yanıt

Reddit konu başlığına katılan bir Microsoft yetkilisi, sorunun muhtemelen Retpoline ile alakası olmadığını, çünkü bu onarımın henüz perakende kullanıcılara açılmadığını (4.3.2019 itibariyle)" söyledi. Yetkili, oyun performansıyla ilgili sorun yaşayanların geri bildirim göndermelerini rica etti.

Sorun Microsoft kaynaklı mı yoksa başka bir şey şu anda net bir şey söyleyemiyoruz fakat en mantıklısı şimdilik güncellemeden uzak durmak.