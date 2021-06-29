Windows 11 İle Internet Explorer'ın Sonu Geliyor

Yeni nesil Windows olarak karşımıza çıkan ve tasarımıyla beğeni toplayan Windows 11 için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Yeni nesil Windows olarak karşımıza çıkan ve tasarımıyla beğeni toplayan Windows 11 için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni işletim sistemi ile Internet Explorer için emeklilik dönemi başlıyor.

Microsoft geleceğin işletim sistemi olarak nitelendirdiği yeni işletim sistemi Windows 11'i tanıttı.

Şirketin ürün yöneticisi Panos Panay'ın tanıttığı Windows 11'le işletim sistemine birçok yeni özellik geleceği duyurulmuştu.

Önümüzdeki haftadan itibaren geliştiriciler için bir önsürümü kullanıma açılacak olan Windows 11 ile dünyayı internete bağlayan emektar Internet Explorer için de emeklilik süreci başlamış olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Windows 11, Internet Explorer yerleşik olarak gelmeyen son 20 yıldaki ilk Windows olacak.

RAKİPLERLE MÜCADELE EDEMEDİ

Uzun bir süre en popüler tarayıcı olarak kullanılan Internet Explorer, Alphabet’in sahibi olduğu Google’ın Chrome ve Apple’ın da Safari tarayıcılarının her geçen gün daha fazla kullanılmasıyla gittikçe daha az kullanılmaya başlamıştı.

Firma, Windows 11 ile artık Google Chrome ie aynı temeli paylaşan Microsoft Edge üzerine odaklanacak.

Kullanıcılar tarafından Chrome'dan daha az sistem kaynağı tüketmsi sayesinde beğenilen Microsoft Edge'in bu yönüyle rakiplerine kafa tutması bekleniyor.