Microsoft’un 19 yıllık işletim sistemi olan Windows XP kaynak kodları sızdırıldı. Hackerlar sızdırdıkları bu kaynak kodlarını bir internet sitesinde paylaştı!

Windows XP kullanıcıları dikkat! Kaynak kodları sızdırıldı!

Yaklaşık 2 aylık zamanını tamamen sızdırılmış Windows kaynak kodlarını derlemeye ayırdığını iddia eden bir kişi, elindeki tüm koleksiyonu 43 GB büyüklüğünde bir torrent olarak yayınladı. Kullanıcının iddiasına göre ise kaynak kodları hackerların elinde zaten yıllardır bulunuyordu.

Ayrıca Microsoft kurucusu Bill Gates hakkındaki birtakım komplo teorilerine ait videoları da içinde barındıran söz konusu torrenti indirmek istemeyenler için, yalnızca Windows XP ve Windows Server 2003 kaynak kodlarını içeren 2,9 GB boyutunda bir zip dosyası da mevcut.

Şimdilik Microsoft tarafından kamuoyuna konu ile ilgili bir açıklama yapmış değil. Ancak Microsoft'un artık bu işletim sistemine destek sunmadığı ve bu nedenle önemli güvenlik güncellemelerini sağlamadığı biliniyor.

İyi olan haber ise, söz konusu sızıntının modern Windows sürümlerini kullananlar için bir tehdit oluşturmuyor olması. Ayrıca Windows XP kullanıcı sayısının şu an oldukça düşük bir seviyede olması. Dünya üzerindeki toplam Windows XP kullanıcılarının oranı yaklaşık olarak %0.8 düzeyinde.