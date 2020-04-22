WMO: Covid-19 salgını iklim değişikliğini durduramayacak

Dünya Meteoroloji Örgütü, Covid-19 salgını nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sera gazı yoğunluğunda en büyük düşüşün beklendiğini açıkladı. Örgüt Genel Sekreteri, "Bu düşüş maalesef kısa vadede iyi bir haber. İklim değişikliğini durduramayacak"

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yeni tip korona virüsü salgınının, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu geçici olarak düşüreceğine dikkati çekerek, iklim değişikliğinin devam edeceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) alt kuruluşlarından WMO’nun Genel Sekreteri Petteri Taalas, BM Cenevre Ofisi’nde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Taalas, Covid-19 salgınının, son 5 yılda tırmanışa geçen iklim değişikliğinin doğurduğu sosyo-ekonomik etkileri daha da yoğunlaştırdığına işaret etti. Salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamınında bu yıl İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana sera gazı yoğunluğunda en büyük düşüşün beklendiğini vurgulayan Taalas, “İklim değişikliğinin ana etmenlerinden olan atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun bu yıl yüzde 6 düşmesi bekleniyor. Bu yüzde 6’lık (sera gazı) salınımı maalesef kısa vadede iyi bir haber” ifadesini kullandı.

Söz konusu geçici düşüşün iklim değişikliğini durduramayacağının altını çizen Taalas, gelecek yıl dünyanın normale dönmesiyle sera gazı yoğunluğunda daha büyük bir artış olabileceğini belirtti. Taalas, buna gerekçe olarak da Covid-19 salgını nedeniyle duran sanayi dallarının tekrar faaliyete geçerek üretim açıklarını kapatacak olmalarını gösterdi.

Uluslararası topluma iklim değişikliğine karşı mücadele çağrısı yapan Taalas, “İklim değişikliğine karşı da Covid-19’da olduğu gibi aynı kararlılığı ve birliği göstermemiz gerekiyor. Sadece gelecek haftalar ve aylar için değil, gelecek kuşaklar için de insanlığın sağlığı ve refahı adına birlikte hareket etmeliyiz” dedi.