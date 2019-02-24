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Wood Green’de 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

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Kuzey Londra'da 19 yaşındaki bir genç, cuma günü saat 20.00 sularında cadde ortasında bir çete tarafından bıçaklandıktan sonra öldü.
Wood Green’de 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Kuzey Londra’da Wood Green bölgesindeki Vincent Road üzerinde cuma günü akşamüstü saat 20.00 sularında, kimlikleri tespit edilemeyen bir çete tarafından 19 yaşındaki bir genç cadde ortasında bıçaklandıktan sonra öldü.

Scotland Yard, memurların Cuma günü bir ihbar üzerinde intikal ettikleri Wood Green bölgesinde, silahlı ve bıçaklı bir çete tarafından öldürülen gencin hastahaneye kaldırıldıktan sonra sabah saat 3.00’te hayatını kaybettiğini belirtti.
Polis, olay sırasında 20 yaşlarında bir kişinin daha silahla yaralandığını ancak hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı. Şuana kadar herhangi bir tutuklamanın olmadığını belirten Met polisi, olaydan sonra saldırganların bisikletle olay yerinden kaçtıklarını ifade etti.

Det Ch Insp. Katherine Goodwin, cinayet yerinin yoğun bir yaya geçişinde olduğunu ve olaya tanıklık eden bir çok kişinin olmasında rağmen hala ellerindeki sorulara cevap bulamadıklarını aktardı. Goodwin, ” İnsanların polise konuşmaktan çekindiğini biliyorum, ancak olaya tanıklık edecek olan kişiler, bölgedeki bu tehlikeli ve şiddet içeren bireyleri uzaklaştırmamıza yardımcı olacaklarıdır. Bize verilecek olan tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır” dedi.

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