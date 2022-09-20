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Woody Allen emeklilik haberlerini yalanladı

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Geçtiğimiz günlerde bir İspanyol gazetesine verdiği röportajın yayınlanmasından sonra emekli olacağına dair haberler çıkan Woody Allen'dan yeni bir açıklama geldi. Ünlü yönetmenin temsilcisi çıkan haberleri yalanladı.
Woody Allen emeklilik haberlerini yalanladı

Son olarak Paris’te Wasp 22 isimli filmin çekimleri için hazırlanan Woody Allen’ın emekli olacağına dair haberler sinema dünyasında şaşkınlık yaratırken konuyla ilgili Allen tarafından yeni bir açıklama geldi.

86 yaşındaki Allen, La Vanguardia ile konuşurken daha fazla film çekmeye odaklanmaktansa kitap yazacağını söyleyerek emeklilik açıklaması yapmıştı. Allen’ın emeklilik açıklaması basında yer aldıktan sonra yönetmen tarafından yeni bir açıklama geldi.

Film yapımcısı adına yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: “Woody Allen asla emekli olduğunu söylemedi, başka bir roman yazdığını da söylemedi. Film yapmamayı düşündüğünü, sinema deneyiminin büyük bir aşığı olduğu için akış platformlarına yönelik filmler yapmak onun için çok eğlenceli olmadığından, film yapmamayı düşündüğünü söyledi. Şu anda emekli olmaya hiç niyeti yok ve 50. olacak olan yeni filmini çekmek için Paris’te olmaktan çok heyecanlı.”

La Vanguardia ayrıca Allen’ın Wasp 22’nin 2005 yapımı Match Point’e benzer olacağını da aktarmıştı.

Allen, Haziran ayında aktör Alec Baldwin ile Instagram Live röportajında film yapım süreciyle ilgili hayal kırıklığını dile getirmişti: “Heyecanın çoğu gitti. Şimdi bir film yapıyorsunuz ve ardından akışa ya da görüntüleme başına ödemeye gidiyor. Aynı şey değil. Benim için o kadar zevkli değil.”

Allen’ın Amazon Studios ile yaptığı dört filmlik anlaşma, yönetmenin evlat edindiği kızı Dylan Farrow’un kendisini cinsel olarak istismar ettiği yönündeki iddialarının yeniden gündeme gelmesiyle 2018’de iptal edilmişti. Ünlü yönetmen ise bu iddiaları ise hiçbir zaman kabul etmedi ve hakkında hiçbir suçlama yapılmadan iki soruşturma da kapatıldı.

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