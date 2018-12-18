  • BIST 91.074
  • Altın 214,866
  • Dolar 5,3448
  • Euro 6,0757
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Woody Allen’ın eski sevgilisinden yıllar sonra gelen itiraflar

»
Oyuncu Christina Engelhardt, ünlü yönetmen Woody Allen’la 16 yaşında ilişkiye yaşamaya başladıkları, ilişkilerine üçüncü kişilerin katıldığı, Allen’ın kendisiyle birlikteyken yeni kız arkadaş edindiği gibi bir dizi itirafta bulundu.
Woody Allen’ın eski sevgilisinden yıllar sonra gelen itiraflar

Oyuncu Christina Engelhardt, ünlü yönetmen Woody Allen’la daha 16 yaşındayken başlayan ve sekiz yıl süren bir ilişki yaşadıklarını söyledi.

vudi.jpg

Şimdi 59 yaşında olan Christina Engelhardt, kendisi 16 yaşındayken, Woody Allen da 41 yaşındayken ilişki yaşadıklarını anlattı.

vudi-001.jpg

Şimdi 83 yaşında olan yönetmen hakkında Hollywood Reporter’a konuşan Engelhardt, “Woody’ye saldırmıyorum. Açıklamam, bir adamı aşağı çekmek için değil. Aşk hikayem hakkında konuşuyorum. Bu beni olduğum kişi yapıyor. Pişman değilim” dedi.

vudi-002.jpg

Engelhardt, Allen ile ilişkisinin 1976 yılında New York’ta bir restoranda kendisine telefon numarasını vermesiyle başladığını anlattı. Engelhardt’ın iddiasına göre, ünlü yönetmen numarayı almasından birkaç gün sonra telefon ederek Engelhardt’ı evine davet etti. İkili, yönetmenin Central Park yakınındaki evinde sık sık buluşmaya başladı.

vudi-003.jpg

Engelhardt, “Perdeler hep kapalıydı. Manzara muhteşem değildi. Oraya manzara için gitmiyordum” dedi.

vudi-004.jpg

Engelhardt ayrıca ilişkileri süresince ünlü yönetmenin iki kadın daha getirdiğini ve onlarla üçlü ilişkiye girdiğini de belirtti.

vudi-005.jpg

Engelhardt, ilişkilerinin dördüncü yılında Allen’ın, kendisini yeni kız arkadaşı olarak oyuncu Mia Farrow’la tanıştırmasıyla büyük bir şok yaşadığını açıkladı. Kendisi Allen ile yaşamaya devam ederken, Allen’ın Farrow ile eşzamanlı ilişki yaşadığını anlattı.

vudi-006.jpg

Mia Farrow’un kızı Dylan Farrow, bu yılın başlarında üvey babası Woody Allen’ın kendisini çocukken taciz ettiğini ve bu nedenle ceza almasını istediğini söylemişti. Woody Allen ise iddiaları yalanlayarak, "Kızıma hiçbir zaman cinsel tacizde bulunmadım" demiştim.

 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayşen Gruda yoğun bakıma kaldırıldı17 Aralık 2018 Pazartesi 15:52
  • 350 film incelendi: Kadınların başrolde olduğu filmler daha iyi kazandırıyor17 Aralık 2018 Pazartesi 14:28
  • Aşırı çalışan bağışıklık sistemi kronik yorgunluğun sebebi olabilir17 Aralık 2018 Pazartesi 10:26
  • Kainat Güzellik Yarışması'nda tacın sahibi belli oldu17 Aralık 2018 Pazartesi 10:06
  • Zekanız ortalamanın üzerinde mi? Testin tamamı doğru cevaplayabilenler toplumun yüzde birlik kesimini oluşturuyor15 Aralık 2018 Cumartesi 19:30
  • Dünya'da yaşanan en kötü yıl belli oldu15 Aralık 2018 Cumartesi 18:05
  • Cinsel içerik sitesi PornHub rekor kullanım verilerini açıkladı!15 Aralık 2018 Cumartesi 15:34
  • Hazar Ergüçlü'nün oynadığı Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız IMDB'de kaç puan aldı?15 Aralık 2018 Cumartesi 13:21
  • Şeyma Subaşı: “Allah içimi biliyor”14 Aralık 2018 Cuma 20:00
  • Atatürk Havalimanı'nda 100 yüz 100 ülke14 Aralık 2018 Cuma 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti