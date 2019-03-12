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World Wide Web nedir?: Google ‘www’ tarihini unutmadı

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World Wide Web yani “dünyayı saran ağ” bugünkü internet kullanımının temelini oluşturuluyor.
World Wide Web nedir?: Google ‘www’ tarihini unutmadı

 İnternet sitelerinin başlarında yer alan ‘www’ ile simgeleştirilen World Wide Web sisteminin kuruluşunun 30. yılını arama motoru devi Google tarafından hatırlatıldı.

World Wide Web yani ‘www' bugün dünya çapında kullanılan bir sistem olarak biliniyor. İnternet sitelerinin farklı bölgelere yayın yapabilmesini dolayısıyla kapalı ağ olmaktan çıkabilmesini sağlayan bu sistem ilk kez 1989 yılında kullanılmıştı. Kuruluşunun ardından geçen 30 yıllık sürenin sonunda World Wide Web, google tarafından da unutulmadı.

Kullanılmaya başlanan ilk bilgisayarlara ait bir görseli paylaşan Google, hazırladığı doodle ile www'nun tarihini bir kez daha hatırlattı. Peki, World Wide Web tam olarak nedir?

 

WORLD WİDE WEB'İN TARİHİ

CNN Türk'te yer alan habere göre World Wide Web (kısaca WWW veya Web), İnternet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper-metin dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemidir. Bu dokümanların her birine Web sayfası adı verilir ve Web sayfalarına İnternet kullanıcısının bilgisayarında çalışan Web tarayıcısı adı verilen bilgisayar programları aracılığıyla erişilir. Web sayfalarında metin, imaj, video ve diğer multimedya ögeleri bulunabilir ve diğer bağlantı ya da link adı verilen hiper-bağlantılar ile başka Web sayfalarına geçiş yapılabilir.

İnternet ve Web terimleri aynı olguyu tanımlamaz. Zira Web sadece İnternet üzerinde çalışan bir servistir. Web kavramı, CERN'de bir bilgisayar programcısı olan Tim Berners-Lee'nin HTML adlı metin işaretleme dilini geliştirmesiyle oluşmuştur. Bugün de kendisinin başkanı olduğu W3C (World Wide Web Consortium) tarafından standartları belirlenmektedir.

 

İLK İNTERNET SİTESİ TİM BERNERS LEE'NİN

Bugün milyarlarca dolarlık bir sektör haline dönüşen internet, aslında Tim Berners-Lee'ye çok şey borçlu. Bugün www yani World Wide Web Konsorsiyumu'nu yöneten Tim, ilk internet sitesini cern'in kendi ağında yayınlamıştı. 20 Aralık 1990'da yayınlanan site, dünya genelinde 1991 yılı içerisinde açıldı. Sitenin adı ise ‘info.cern.ch' olarak belirlendi.

Steve Jobs'ın bir dönem Apple ayrılıp kurduğu NeXT isimli bilgisayar şirketinin modellerinden bir tanesi üzerine kurulan ilk internet sunucusu bugün yerini kendisinden kat ve kat güçlü sunuculara bırakmış durumda.

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