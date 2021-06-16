  • BIST 1.431
  • Altın 509,573
  • Dolar 8,5400
  • Euro 10,3502
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

World Wide Web, NFT olarak satışa sunuluyor

»
1989 yılında icat edilen ve internet üzerinden veri ve bilgi paylaşımı yapılmasını sağlayan World Wide Web’in (www) orijinal kaynak kodunun NFT olarak açık artırmayla satışa çıkacağı açıklandı.
World Wide Web, NFT olarak satışa sunuluyor

1989 yılında icat edilen ve internet üzerinden veri ve bilgi paylaşımı yapılmasını sağlayan World Wide Web’in (www) orijinal kaynak kodunun NFT olarak açık artırmayla satışa çıkacağı açıklandı.

Mucidi Tim Berners-Lee tarafından yazılan World Wide Web'in orijinal kaynak kodu, dünyanın en ünlü koleksiyon ürünleri satıcısı Sotheby's tarafından satışa sunulurken açık artırmanın bin dolardan başlayacağı bildirildi.

500 YILIN EN ÖNEMLİ İCADI

15’inci yüzyılda Almanya’nın matbaayı bulmasından bu yana en önemli icat olarak görülen World Wide Web’in orijinal kaynak kodu, animasyonlu bir görselle birlikte satışa çıkarken, ayrıca Berners-Lee tarafından yazılmış bir mektup ve orijinal dosyalardan tam kodun dijital posterinin de NFT’de yer alacağı belirtildi.

 


Berners-Lee açık artırmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Neden bir NFT? Bir bilgisayar bilimcisiyseniz ve uzun yıllar kod yazdıysanız bu çok doğal” derken "Tamamen dijital bir eser üzerine imzamı dijital olarak atma bana doğru geliyor" ifadelerini kullandı.

Açık artırmada satılacak dosyaların, Berners-Lee tarafından geliştirilen üç dil ve protokolün uygulamalarını içeren 9 bin 555 satır kod içerdiği belirtilirken bunların HTML (Hiper Metin İşaretleme Dili), HTTP (Hiper Metni Aktarım Protokolü) ve URL'ler (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcıları) olduğu aktarıldı.

AÇIK ARTIRMA BİR HAFTA SÜRECEK

World Wide Web’in NFT olarak dijital varlığına sahip olmak için yapılacak açık artırmanın, 23 Haziran tarihinde "Bu Her Şeyi Değiştirdi" başlıklı çevrim içi açık artırmada bin dolar fiyatıyla başlayacağı bildirilirken açık artırmanın 30 Haziran’da sona ereceği belirtildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sotheby's'in küresel bilim ve popüler kültür başkanı Cassandra Hatton, "Tim'in icadı yeni bir dünya yarattı, bilgi paylaşımını demokratikleştirdi, yeni düşünme ve etkileşim yolları yarattı" derken, "Geçtiğimiz birkaç yüzyıl boyunca insanlık, bizi modern çağa taşıyan bir dizi paradigma kayması gördü ancak hiçbiri World Wide Web'in geliştirilmesi kadar günlük yaşamlarımız üzerinde sismik bir etkiye sahip olmadı" ifadelerini kullandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THY Teknik, yenilenen Boeing sözleşmesiyle envanter portföyünü genişletiyor16 Haziran 2021 Çarşamba 15:34
  • AB-ABD anlaşmazlığında önemli adım16 Haziran 2021 Çarşamba 15:02
  • Philips 3-4 milyon civarında solunum cihazını geri çağırdı16 Haziran 2021 Çarşamba 14:33
  • Çin uzay istasyonuna göndereceği ilk insanlı sefere katılacak astronotları tanıttı16 Haziran 2021 Çarşamba 12:03
  • Youtube'da en çok onlar takip ediliyor16 Haziran 2021 Çarşamba 11:34
  • Windows 11’e ait olabilecek ekran görüntüleri sızdırıldı16 Haziran 2021 Çarşamba 10:35
  • Kuraklık Çip Üretimini Sekteye Uğratabilir!15 Haziran 2021 Salı 23:41
  • Oxford'lu Bilim İnsanı: Uzaylıları Bulmak İstiyorsak, Dyson Kürelerini Aramalıyız15 Haziran 2021 Salı 23:30
  • Apple'dan iPhone ve iPad için yeni güvenlik güncellemesi: Yapın uyarısı15 Haziran 2021 Salı 14:04
  • Twitter'a yeni özellik geliyor15 Haziran 2021 Salı 13:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti