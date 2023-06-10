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Wout Weghorst aşkı alevlendi

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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sakatlığı eski aşkı canlandırdı. Hollandalı Wout Weghorst, Cenk’in sakatlığında siyah-beyazlılar için çıkış formülü olabilir.
Wout Weghorst aşkı alevlendi

Beşiktaş, Manchester United'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Wout Weghorst için yeniden devrede…

Siyah-beyazlı takımda 16 maçta 8 gol-4 asistle oynayan Hollandalı oyuncu, Cenk Tosun'un sakatlığı sonrası yeniden gündeme geldi. Cenk, en erken iki ay sonra sahalara dönebilecek. Bu süreçte kritik Konferans Ligi maçları oynanacak.

Beşiktaş, Weghorst'un bonservisini 3 milyon Euro dolayında bir bedele Burnley'den almayı planlıyor. Yıldız golcü de yeniden Türkiye'ye dönme ihtimaline pozitif yaklaşıyor.

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