Wout Weghorst aşkı alevlendi

Beşiktaş, Manchester United'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Wout Weghorst için yeniden devrede…
Siyah-beyazlı takımda 16 maçta 8 gol-4 asistle oynayan Hollandalı oyuncu, Cenk Tosun'un sakatlığı sonrası yeniden gündeme geldi. Cenk, en erken iki ay sonra sahalara dönebilecek. Bu süreçte kritik Konferans Ligi maçları oynanacak.
Beşiktaş, Weghorst'un bonservisini 3 milyon Euro dolayında bir bedele Burnley'den almayı planlıyor. Yıldız golcü de yeniden Türkiye'ye dönme ihtimaline pozitif yaklaşıyor.
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