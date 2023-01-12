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Wout Weghorst transferi için Manchester United ve Beşiktaş anlaştı! Tazminat…

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Beşiktaş'tan ayrılmak için gün sayan Wout Weghorst için Manchester United'ın ödeyeceği tazminat bedeli belli oldu. Weghorst özel uçakla İstanbul'dan ayrıldı.
Wout Weghorst transferi için Manchester United ve Beşiktaş anlaştı! Tazminat…

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Wout Weghorst’un transferi için hem Burnley hem de Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. İngiliz medyası, siyah beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Weghorst’u kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.

The Athletic’in haberine göre, Manchester United transferi tamamlamak için Beşiktaş’a tazminat ödemeyi kabul etti. Beşiktaş’ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Weghorst için İngiliz devinin 2,5 milyon sterlin ödeyeceği belirtildi.

Cumartesi günü Manchester City ile karşılaşacak olan Manchester United’ın Weghorst transferini bu maça yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi.

Ağrıları olduğu için Beşiktaş’ın çarşamba günkü antrenmanına katılmayan ve Konyaspor kafilesine dahil edilmeyen Weghorst’un kondisyonu İngiliz ekibini endişelendirse de, Hollandalı futbolcunun bireysel antrenmanlarına devam ettiği ifade edildi.

Weghorst, Kasımpaşa ile oynanan maçta attığı golden sonra Beşiktaşlı taraftarlara veda etmişti.

Yıldız golcü, Beşiktaş formasıyla bu sezon oynadığı 18 maçta dokuz gol atıp dört asist yaptı. Maç başına 3,3 şut ve 1,1 anahtar pas istatistiklerini yakalayan Weghorst, Beşiktaş’ın en önemli hücum güçlerinden biriydi.

WEGHORST İSTANBUL’DAN AYRILDI

İngiliz ekibi Manchester United ile anlaşan Hollandalı golcü Wout Weghorst, İngiltere’ye gitti. Golcü futbolcu ailesi için kiraladığı özel uçak ile Atatürk Havaalanı’ndan ayrılarak Manchester’a uçtu.

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