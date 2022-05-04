  • BIST 2.430,55
  • Altın 888.691
  • Dolar 14.7789
  • Euro 15.5977
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

WSJ: CIA şefi, Prens Selman’ı gizlice ziyaret etti

» »
WSJ: CIA şefi, Prens Selman’ı gizlice ziyaret etti
WSJ: CIA şefi, Prens Selman’ı gizlice ziyaret etti

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, geçen ay ilişkileri düzeltmek için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la Cidde'de gizlice görüştüğü ortaya çıktı.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı habere göre, açıklanmayan ziyaret geçen ay ortasında gerçekleşti. Joe Biden yönetiminin Suudi Arabistan'la tansiyon düşürme çabaları kapsamında düzenlenen buluşmada petrol üretimi, Rusya'nın Ukrayna işgali, İran'la nükleer anlaşma ve Yemen'deki savaş gibi konuların ele alındığı bildirildi.

Ziyaretle ilgili konuşan ABD'li bir yetkili, “Görüşme iyi bir ortamda geçti, ABD yönetiminin önceki temaslarından daha iyi bir hava vardı” dedi.

İyi düzeyde Arapça bilen CIA şefi Burns, Barack Obama döneminde de ABD adına İran'la gizli görüşmeleri yürütmüştü.

ABD, SUUDİ ARABİSTAN’LA İLİŞKİLERİ DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR

ABD-Suudi Arabistan ilişkileri son yıllarda özellikle Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesiyle hızla kötüye gitmişti. Başkan Biden, Ankara-Riyad hattında da büyük gerilime yol açan Kaşıkçı cinayetinin bir skandal olduğunu ve insan hakları suçları nedeniyle Suudi Arabistan yönetiminden hesap soracaklarını dile getirmişti. ABD istihbaratının geçen yıl Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Selman’ı sorumlu tutması gerilimin tırmanmasına yol açmıştı.

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında alternatif enerji kaynağı arayışındaki ABD yönetimi, son dönemde Suudi Arabistan'a yaklaşmaya çalışıyor. İki ülkeden kaynaklara göre Ukrayna'daki savaş Riyad-Washington hattındaki temasları artırdı. ABD'nin Ukrayna konusunda tarafsız kalan Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'ya yaklaşma ihtimalinden rahatsız olduğu belirtiliyor.

ABD son dönemde Suudi yönetimine destek açıklamaları yaparken çok sayıda ABD'li yetkili de geçen yıl ilişkileri düzeltmek ve bölgesel konularda görüşmeler yürütmek üzere ülkeyi ziyaret etti. Wall Street Journal, şu ana dek temaslarda kısmi bir ilerleme sağlanabildiğine dikkat çekti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran, Kudüs Günü gösterilerinde füzelerini sergiledi29 Nisan 2022 Cuma 22:36
  • İsrail havalimanında bomba paniği29 Nisan 2022 Cuma 10:31
  • İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi29 Nisan 2022 Cuma 09:38
  • Reuters’tan Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti analizi: U-dönüşünden sonra…28 Nisan 2022 Perşembe 13:37
  • Suudi Arabistan’da taht oyunları sürüyor… Prens Selman’dan korkan kraliyet üyeleri, mülklerini satıyor25 Nisan 2022 Pazartesi 10:55
  • Lübnan’da 60 kişilik tekne battı24 Nisan 2022 Pazar 12:28
  • Hac yolunda feci kaza: 8 ölü24 Nisan 2022 Pazar 11:23
  • İran ve Suudi Arabistan, müzakerelere devam ediyor23 Nisan 2022 Cumartesi 20:48
  • Irak- İran savaşından kalan füze patladı: 2 ölü23 Nisan 2022 Cumartesi 13:29
  • Tansiyon yükseliyor… İsrail Gazze’yi bir kez daha vurdu21 Nisan 2022 Perşembe 17:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti