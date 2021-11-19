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WSJ: Çin'in BAE'de "Gizlice" Askeri Tesis Kurma Girişimi ABD Tarafından Engellendi

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ABD istihbarat birimlerinin, Çin'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) "gizlice", askeri olduğu sanılan bir tesis kurmaya çalıştığını öğrendiği ve bu durumun, ABD ile BAE arasında yoğun diplomasi trafiğine neden olduğu öne sürüldü.
WSJ: Çin'in BAE'de "Gizlice" Askeri Tesis Kurma Girişimi ABD Tarafından Engellendi

ABD istihbarat birimlerinin, Çin'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) "gizlice", askeri olduğu sanılan bir tesis kurmaya çalıştığını öğrendiği ve bu durumun, ABD ile BAE arasında yoğun diplomasi trafiğine neden olduğu öne sürüldü.

Amerikan Wall Street Journal'ın (WSJ) konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Çin'in, Abu Dabi'nin 50 kilometre kuzeyindeki Khalifa Limanı'nda gizlice askeri bir tesis kurmaya çalıştığı iddia edildi.

Bahar aylarında uydu görüntüleri üzerinden tespit edilen çalışmalar üzerine, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, BAE hükümetini Çin'in ülkedeki varlığı konusunda uyardığı, bu konuda iki ülke yetkilileri arasında yoğun görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

ABD'nin baskısı üzerine şu an ilgili inşaat çalışmalarının durdurulduğu bildirilen haberde, bunun için Biden'ın, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile mayıs ve ağustos aylarında iki kez direkt konuştuğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde, BAE yetkililerinin, Khalife Limanı'nda Çin'in yoğun ticari faaliyetlerinin bulunduğunu teyit ettiği ancak gizlice askeri bir yapı kurma girişimi hakkında ise bilgilerinin bulunmadığını aktardığı belirtildi.

Çin'in son yıllarda BAE ile ekonomik ilişkileri güçlendirdiğine işaret edilen haberde, halihazırda ülkenin en büyük petrol alıcısı ve ticari ortaklarından biri olduğuna dikkat çekildi.

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