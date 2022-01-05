WSJ: Rusya’nın Askeri Faaliyetleri Açıkça Ortada

Wall Street Journal’ın “Rusya’nın Ukrayna sınırında artan varlığı açık bir sır” başlıklı yazısında, bölgeye ait uydu görüntülerinin herkes tarafından takip edilebileceği, açık kaynak verilerine ulaşmanın artık kolay ve ucuz hale geldiği belirtildi.

Rusya'nın geçen yıl sonunda Ukrayna sınırına çok sayıda asker ve ağır silah yığmasıyla yükselen gerilim sürerken, ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal önemli bir ayrıntıya dikkat çekti.

“Rusya'nın Ukrayna sınırında artan varlığı açık bir sır” başlıklı yazıda, bölgeye ait uydu görüntülerinin ve uçuş takip verilerinin Rusya'nın faaliyetlerinin rahatça takip edilmesine izin verdiği belirtildi.

Maxar, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki faaliyetleriyle ilgili uydu görüntülerini geçen ay paylaşmıştı.

“Ukrayna sınırında yığınak yapan Rusya, 21. yüzyılın en büyük zorluklarından biriyle karşı karşıya: Yürüttüğü askeri operasyonun büyük bölümü açıkça ortada” değerlendirmesine yer verilen yazıda, analistlerin ve hatta amatör dedektiflerin bile Rusya'nın faaliyetlerinin büyük bölümünü günlük olarak takip edebildiğine dikkat çekildi.

Ticari uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies'in geçen ay elde ettiği uydu fotoğrafları, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Klintsy kasabasında terk edilmiş bir mühimmat deposu yanına 350'den fazla araç konuşlandırıldığını ortaya koymuştu.

Açık kaynak verilerini inceleyen analistlere göre Rusya, kuzey Ukrayna'daki sınırda ve 2014'te ilhak ettiği Kırım'da son dönemde çok sayıda asker konuşlandırdı.

‘AÇIK KAYNAK VERİLERİNE ULAŞMAK ARTIK KOLAY’

Açık kaynak istihbaratının kullanımının yeni olmadığına dikkat çeken Wall Street Journal, ancak bunun artık çok daha kapsamlı ve ucuz hale geldiğini, vatandaşların da Rusya ve Ukrayna sınırındaki gerilimi takip edebileceğini yazdı.

Analistlere ve eski yetkililere göre, Rusya önlem olarak kamuflaj ve şaşırtma uygulamalarını hayata geçirerek bazı askeri araçların plakalarını söküyor, rütbe işaretlerinin üzerini boyuyor ve operasyon birimlerini küçültüyor.

‘RUSYA SÜRPRİZ YAPABİLİR’

Gazeteye konuşan uzmanlara göre, bu açıkça görünen askeri hareketlilik Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edip etmeyeceğine dair net bir bilgi sunmuyor.

ABD merkezli araştırma şirketi CNA'dan Rusya uzmanı Michael Kofman, “Rusya kasıtlı olarak birlikleri bir ileri bir geri hareket ettiriyor” diyerek Rusya'nın sürpriz yapıp olası bir saldırıya tepkiyi geciktirebileceğini söyledi.

ABD istihbaratı, geçen ay Rusya'nın sınıra 175 bin asker konuşlandırdığını savunmuş, askeri yığınakla ilgili uydu görüntüleri basına da yansımıştı.

Bölgedeki sınır gerilimi, Rusya ve ABD'yi de bir kez daha karşı karşıya getirmişti.

İşgal iddiasını reddeden Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta telefonda görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden’a Ukrayna meselesiyle ilgili olası yaptırımların “ilişkileri koparacağı” uyarısı yapmıştı.

Biden ise bu hafta başında Rusya’nın Ukrayna’ya olası bir müdahalesine “kararlı bir yanıt” verileceğini söylemişti.