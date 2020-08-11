WSJ: Türk Lirası’nın düşüşü, euro için endişeleri artırdı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Türk Lirası’nda yaşanan sert düşüşün sınır ötesi etkileri olabileceğini yazdı. Haberde özellikle Türkiye’nin Avrupa’dan ithalatını azaltması ve Avrupa bankalarına olan borçları ödeyememesi ihtimali nedeniyle euro üzerindeki endişelerin arttığı belirtildi. Türkiye'nin en çok borcu İspanyol ve Fransız bankalarından aldığı kaydedildi. Japon MUFB Bank’ın döviz analisti Lee Hardman, konuyla ilgili olarak, “Türkiye’de durum yoğunlaşmaya devam ederse, bunun euro üzerinde yayılma etkileri olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Wall Street Journal Gazetesi, son dönemde Türk Lirası'nda yaşanan sert düşüşün etkilerinin sınır ötesine yansıyabileceğine dikkat çekti. Haberde, Türkiye'nin Avrupa'dan yaptığı ithalatın azalması ve Avrupa bankalarından alınan kredilerin ödenememesi ihtimali nedeniyle euro üzerindeki endişelerin arttığı belirtildi.

Wall Street Journal, Türk Lirası'nın bu yıl euro karşısında yüzde 20 değer kaybettiğini dile getirdi. Türkiye Merkez Bankası'nın lirayı güçlendirmek için rezervlerinden milyarlarca dolar sattığı ancak son dönemde bundan vazgeçildiği belirtildi. 24 Temmuz'dan bu yana Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 6.6 düştüğü, bu durumun, Merkez Bankası'nın elindeki opsiyonların azaldığına dair spekülasyonlara neden olduğu vurgulandı.

‘EURO ÜZERİNDE YAYILMA ETKİLERİ OLABİLİR'

Haberde, lira üzerinde artan baskının Türkiye'nin başta Avrupa olmak üzere yabancı bankalara olan borçlarını uzun vadeli geri ödeme kabiliyetine yönelik alarmları artırdığı kaydedildi. Daha zayıf liranın, Türkiye'nin ithalat iştahını azaltacağı hatırlatıldı. Japon MUFB Bank'ın döviz analisti Lee Hardman, konuyla ilgili Wall Street Journal'a verdiği demeçte, “Türkiye'de durum yoğunlaşmaya devam ederse, bunun euro üzerinde yayılma etkileri olabilir. Türkiye'nin Euro Bölgesi’yle olan bağları, ABD ile olandan daha sıkı” dedi. Gazete, Türkiye'nin Avrupa için geçen yıl emtia ihracatında en büyük altıncı pazar olduğunu belirtti.

EN ÇOK BORÇ İSPANYOL VE FRANSIZ BANKALARINA

Wall Street Journal, Türkiye'nin 2018'de yaşadığı döviz krizinin ardından Avrupa bankalarının ödeme zorluğu endişesi ile borç vermeyi azalttığını belirtti. Buna rağmen Uluslararası Ödemeler Bankası'nın verilerine göre Türkiye'nin yurt dışı borçlarının büyük bölümü İspanyol ve Fransız banklarına ait.

Yapılan haberde, Türkiye'nin bu yıl faizleri düşürdüğü ve bunun neticesinde ithalatın arttığı belirtildi. Corona virüsü salgınına bağlı olarak turizm gelirlerinin azalması nedeniyle bunun sorunlu bir politika olduğu öne sürüldü. Cari işlemler açığının büyümesi ve döviz ihtiyacının artmasıyla birlikte yatırımcıların ödemeler dengesi krizi yaşanacağı yönünde spekülasyonlar yaptığı iddia edildi. Bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin Avrupa'dan ithalat yapamaz ve borcunu ödeyemez bir duruma geleceği belirtildi.

AB EKONOMİSİNİN TOPARLANMA HIZI İÇİN TEHDİT

Bu durumun zincirleme etkisi olarak, corona virüsünün ekonomik etkilerinden kurtulmaya çabalayan Avrupa ekonomisinin durgunluktan çıkma hızı için tehdit olacağı vurgulandı. Avrupa Birliği'nin corona virüsü salgınında yeni vaka sayısını ABD'den daha etkili bir şekilde azaltması, AB ekonomisinin daha hızlı toparlanacağı beklentisini yaratmıştı. Buna bağlı olarak euro, temmuz ayında dolar karşısında son iki yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.