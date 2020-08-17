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Wuhan'daki binlerce kişilik festivalden görüntüler

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Covid-19 salgınının ilk tespit edildiği kent olan Çin’in Vuhan kentinde haftasonu binlerce kişi bir su parkında düzenlenen elektronik müzik festivalinde buluştu.
Wuhan'daki binlerce kişilik festivalden görüntüler

Koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı kent olarak bilinen Çin’in Vuhan kentinde haftasonu bir su parkında düzenlenen müzik festivalinde binlerce kişi maske ve mesafesiz bir araya geldi.

Salgının kontrol altına alındığı Vuhan’da 76 günlük karantinanın ardından Haziran ayında su parkı yeniden açılmıştı.

AFP’nin haberine göre Vuhan’daki su parkında haftasonu düzenlenen elektronik müzik festivaline katılan binlerce kişi maske takmadı.

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