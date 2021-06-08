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Wwf'ye Göre Akdeniz'deki Deniz Suyu Dünya Ortalamasından Yüzde 20 Daha Hızlı Isınıyor

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Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) İspanya ofisi, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü vesilesiyle yayımladığı raporda, Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığındaki artışın dünyadaki diğer deniz ve okyanuslara göre yüzde 20 daha hızlı olduğunu bildirdi.
Wwf'ye Göre Akdeniz'deki Deniz Suyu Dünya Ortalamasından Yüzde 20 Daha Hızlı Isınıyor

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) İspanya ofisi, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü vesilesiyle yayımladığı raporda, Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığındaki artışın dünyadaki diğer deniz ve okyanuslara göre yüzde 20 daha hızlı olduğunu bildirdi.

WWF, iklim değişikliği, aşırı avlanma, kirlilik, deniz ticareti ve kıyı gelişiminin yarattığı baskıların Akdeniz'i riske atan unsurlar olarak öne çıktığını duyurdu.

Yayımladığı raporda, geçmişte yaptığı "Akdeniz tropikalleşiyor" uyarısını yineleyen WWF, Akdeniz'de deniz suyundaki hızlı ısınmanın etkisiyle daha sıcak bölgelerden Akdeniz'e doğru gelen en az 1000 istilacı yeni türün ortaya çıktığını ve bunların yerli türlerin yerini almaya başladığını belirtti.

WWF raporunda, Akdeniz'in, dünyadaki diğer deniz ve okyanuslara göre deniz suyu sıcaklığındaki artışın yüzde 20 daha hızlı olduğunun altını çizdi.

Raporda, Akdeniz'in en doğu sularındaki yerli deniz kabuklarının neredeyse yüzde 90 oranında azaldığı, deniz anasının çoğaldığı, Türkiye ve çevresindeki sularda, normalde Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'ta görülen aslan balığı gibi zehirli türlerin artarak deniz habitatlarının büyük bir bölümünü oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca yüksek sıcaklıklar ile fırtınaların sıklığındaki ve yoğunluğundaki artışın deniz tabanını değiştirdiği, deniz çayırları, mercanlar veya pinaların varlığının bazı bölgelerde yok olacak kadar azalmasına neden olduğu kaydedildi.

İklim ve okyanuslar arasındaki güçlü ilişkiyi, biyolojik çeşitliliği ve balık stoklarını eski haline getirmek için deniz korumasını iyileştirme ihtiyacının açıkça görüldüğünü vurgulayan WWF, Akdeniz'deki ve dünyadaki tüm liderlere "Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) ve Barselona Sözleşmesi çerçevesinde anlaşmaya varılan iklim eylemleri ve finansal mekanizmalar aracılığıyla biyolojik çeşitliliği güçlendirme" çağrısı yaptı.

WWF İspanya'nın deniz koruma alanları uzmanı Oscar Esparza da yaptığı değerlendirmede, "Ekolojik bir geçiş sağlanana kadar, ekonomiyi karbondan arındırarak, deniz ekosistemlerini iklim değişikliğine karşı korumanın ve muhafaza etmenin en iyi yolu, değişikliklere uyum sağlamak için daha büyük bir doğal kapasiteye sahip sağlıklı ekosistemleri korumaktır. İyi yönetilen deniz koruma alanları, deniz türleri üzerindeki stresi azaltmakta çok yararlı olabilir." ifadelerini kullandı.

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