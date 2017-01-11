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Xbox One S Minecraft sürümü satışa çıktı

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Xbox One S Minecraft sürümü satışa çıktı
Microsoft’un yeni oyun konsolu Xbox One S için oldukça özel ve dikkat çeken bir sürümünü ülkemizde satışa sundu.

Xbox One S Minecraft sürümü özel kutu tasarımıyla Türkiye'deki oyun tutkunları için satışa çıktı.

Minecraft popülerliğini arttırmaya devam ediyor

Dünya genelinde büyükten küçüğe milyonlarca oyuncunun sevdiği Minecraft'a için özel Xbox One S paketi Türkiye pazarına sunuldu. Xbox One S 500 GB Minecraft paketi, inşa etmek, hayatta kalmak ve keşfetmek için ihtiyacınız olan tüm içeriklerle birlikte geliyor. Minecraft Xbox One S sürümünün kutusunda oyuna ek olarak 13 farklı DLC'de yer almakta. Bu 13 DLC paketinde Xbox One oyun konsoluna özel olarak geliştirilen Halo Mash-up ve yeni yıl konseptine uygun doku ve kıyafetlerin yer aldığı Festive Mash-up gibi içerikler de yer almakta.

Eğitim modunun revize edildiği oyunda tek başınıza veya aynı konsoldan 4 kişiye kadar oynama desteği sunuluyor. Online modda ise 8 kişiye kadar çoklu oyuncu modu oyuncuları bekliyor.

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